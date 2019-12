Tragická nehoda změní záludnou zatáčku na Prostějovsku, změní se značení

Začátkem června asi hodinu před půlnocí skončila v příkopu u levotočivé zatáčky v úseku, kde cesta vede v mírném klesání lesem, Škoda Octavia. Vůz poté udělal udělal přemet a dopadl na pravý bok, řidič navzdory snaze záchranářů na místě zemřel (o nehodě jsme psali zde).

Vyšetřování uzavřela policie s tím, že příčinou havárie byla pravděpodobně vysoká rychlost. Zároveň ovšem v místě tragédie konstatovala závažné bezpečnostní nedostatky v dopravním značení, řidiče může ohrozit i špatný technický stav bezprostředního okolí cesty.

„V zatáčce je sjetá a nečitelná podélná čára. Propustek u vjezdu na lesní cestu je promáčklý a nefunkční. V době větších srážek nebo tání sněhu voda v silničním příkopu naráží na nefunkční propustek, obtéká ho a přetéká přes silnici, což může vytvářet závady ve sjízdnosti,“ konstatoval při bezpečnostní inspekci komisař z Dopravního inspektorátu v Prostějově Michael Vafek.

Policie se proto obrátila na odpovědné úřady, aby situaci napravily, obnovily dopravní značení a zprovoznily odtok. Voda na silnici by zvlášť v zimních měsících mohla namrzat a vážné havárie by se na tomto místě mohly opakovat.

Reakce přišla okamžitě. „Na uvedeném úseku bude obnovena podélná čára a před vyústěním lesní cesty budou osazeny minimálně tři kusy vodicích tabulí. Policie navrhla úpravu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a k návrhu přiložila bezpečnostní inspekci a fotodokumentaci,“ rozhodl nedávno vedoucí odboru dopravy na prostějovském magistrátu Miroslav Nakládal.

Opravu zacpaného odtoku pak zajistí radnice v Konici, pod kterou cesta spadá.

Policie: Hlavní díl odpovědnosti je na řidičích

Starosta Bukové Milan Kolísek je rád, že se úřady o bezpečnost na zdejší silnici postarají.

„Vím, kde se ta nehoda stala, a ze své zkušenosti musím říct, že vodorovné značení, zvlášť, když je tma, hodně pomáhá. Je však trochu nešťastné, pokud z Bukové do Protivanova jsou čáry jen na krajích silnice, protože krajnice bývají v zimě kolikrát zasněžené, takže nic není vidět. Lepší je vodorovné značení prostředkem silnice, jak je to například z Protivanova na Malé Hradisko,“ podotkl starosta.

Havárie u Bukové nebyla v letošním roce na Prostějovsku jediná, při které zemřeli lidé. Mezi další kritická místa patří podle mluvčího prostějovské policie Františka Kořínka silnice mezi Výšovicemi a Němčicemi nad Hanou, kde kvůli vysoké rychlosti letos zemřel další řidič.

Právě zvýšený počet havárii zde přiměl odbor dopravy už letos v říjnu nařídit na vybraných úsecích zákaz předjíždění a snížil rychlost na 70 kilometrů. Přibudou tady značky upozorňující na zatáčky a nebezpečí na silnici. I tady se obnoví vodorovné čáry. Mluvčí policie Kořínek však upozorňuje, že dopravní omezení nejsou všechno.

„Možností, jak zvýšit bezpečnost v místech tragických dopravních nehod, je celá řada. Například úprava vegetace po střetu vozidla s chodcem u obce Mostkovice přes doplnění dopravního značení až po stavebně technické řešení lokalit. Taková řešení však nejsou všespásná. Nehodovost mohou ovlivnit přibližně v deseti procentech případů,“ tvrdí mluvčí.

Hlavní díl odpovědnosti je podle něho na řidičích, jejich pozornosti a dodržování rychlosti.

Od ledna do října už se v regionu stalo 29 tragických nehod

Na vině však mohou být i další okolnosti. „Pět let zpátky se v zatáčce z Bukové do Protivanova, která má obrácený sklon a vynáší, stala tragická nehoda. Podobná zatáčka je z Ohrozimi do Vícova u kaštanu, kde je křížek. Zemřeli tam dva mladí kluci,“ popisuje starosta Bukové Kolísek okolnosti tragédie.

„Kdyby zatáčka měla správný sklon, tak by je to možná tak nevyneslo. Oni to ale začali vracet zpátky a při té rychlosti je to strhlo a vyhodilo do stromu,“ dodává.

Letos koncem března ve stejných místech třiačtyřicetiletý řidič octavie opět skončil ve stromu a o osm dní později tu jednadvacetiletý mladík vyletěl s audi do příkopu.

Celkově počet tragických nehod v Olomouckém kraji v posledních letech neklesá. Letos od ledna do října jich bylo devětadvacet, ale v roce 2017 „jen“ dvacet.