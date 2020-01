Dívka tajně odjela, rodina obvinila muže z vedlejší obce, že ji snědl

Kuriózní příběh se odehrál loni 21. prosince. Policie ale o případu informovala až nyní.

Všechno začalo, když šestnáctiletá dívka vyrazila do vedlejší vesnice koupit brambory, na což dostala dva tisíce korun.

Když se dlouho nevracela, dostala rodina strach a po poledni nahlásila její zmizení policistům. Následně se ukázalo, že dívka do obchodu vůbec nedorazila. Zatímco pokračovalo pátrání, rodina došla k tomu, že s dívčiným zmizením má co do činění muž z vedlejší obce.

Příbuzní dívky proto vyrazili k jeho domu. „Osmapadesátiletý muž byl doma se svou ženou, když je najednou vyrušilo bouchání na okno. Když vyšel ven, uviděl skupinu asi dvou desítek lidí skládající se z mužů, žen i dětí, která na něj pokřikovala, ať jim vrátí příbuznou,“ popsal prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Muže skupina příchozích slovně urážela a mimo jiné padlo i obvinění, že pohřešovanou dívku snědl. To, že padlo i toto nařčení, potvrdila i manželka dotyčného. Když ale muž trval na tom, že se zmizením dívky nemá nic společného, skupina odešla.

Vyděšený muž přivolal policisty a těm bylo hned jasné, o koho šlo, a tak se vypravili za rodinou pohřešované dívky.

„Oznamovatel zmizení dívky se k ‚návštěvě‘ muže v sousední obci přiznal, popřel však to, že by padly jakékoli urážky či obvinění z kanibalismu. Policisté vše zadokumentovali a záležitost jako podezření z přestupku proti občanskému soužití předali k dořešení příslušnému úřadu,“ shrnul Kořínek.

Posléze mělo úspěšný konec i pátrání po pohřešované dívce. Ukázalo se, že místo nákupu brambor odjela k příbuzným na Slovensko, kde ji vypátrali tamní policisté a informovali o tom své prostějovské kolegy.