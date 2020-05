Řidič sporťáku na dálnici předjížděl zprava, naboural dvě auta

Nehoda se odehrála v neděli kolem poledne na 15. kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Místem projížděla Škoda Fabia v levém pruhu, neboť její řidič zamýšlel předjet před ním pomaleji jedoucí octavii v pravém pruhu. V tu chvíli ho zezadu dojel třiatřicetiletý řidič ve voze Dodge Challenger.

„Ten nepřizpůsobil rychlost jízdy hustotě provozu a v okamžiku, kdy chtěl podjet fabii a odbočil do pravého pruhu, narazil do zadní části octavie. Poté následoval náraz i do fabie, která byla následkem toho odhozena na středová svodidla. Do těch posléze narazila také octavia,“ popsala policejní mluvčí Lenka Vanková.

Po nehodě musel být třiapadesátiletý řidič octavie převezen do nemocnice s lehkým zraněním, škody na autech jsou předběžně vyčísleny na 450 tisíc korun.

„Dechové zkoušky vyloučily u všech řidičů jízdu pod vlivem alkoholu, okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují,“ doplnila Vanková.