Řidič se lekl a šlápl na plyn, prorazil skleněnou stěnu benzinky

13:58

Do proskleného bistra čerpací stanice na dvaadvacátém kilometru dálnice D46 naboural řidič osobního auta. Omylem sešlápl plyn a skleněnou stěnu rozbil. Během čtyř let to byla druhá nehoda na stejném místě.