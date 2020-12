Prostějovská výstava láká i na betlém z Valašska dlouhý přes tři metry

„Je velká náhoda, že vláda povolila otevřít muzea a galerie právě v den, na který jsme měli naplánované zahájení výstavy betlémů,“ radovala se ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Soňa Provazová.

Kromě valašského betlému jsou k vidění i ryze regionální exponáty, jako konický betlém, olomoucký od malíře Františka Gračky nebo hanácký betlém, kde jsou kroje figurek vyobrazené podle Hanáckého folklórního souboru Kosíř z Kostelce na Hané.

„Jsou to betlémy některých našich známých malířů, betlémy, které vznikaly jako reklamní nebo byly například vyrobené přímo pro obce. Mám je rád všechny, každý je jiný, každý malíř má vlastní rukopis,“ sdělil betlémář Stanislav Dostál, který už vystavoval například ve Valdštejnském paláci v Praze nebo také na Slovensku.

Sběratel se své zálibě věnuje rovných padesát let. První papírový betlém, který podlepil kartonem a vystřihl pro radost svým dvěma dcerám, je z roku 1970 a pochází z dílny malířky Marie Kvěchové. Později začal betlémy vyřezávat na překližce.

Jesličkové archy, které kupuje a na nichž jsou natištěné figurky a různé objekty, nejprve vystříhá, nalepí na překližku a poté je vyřeže ručně lupenkovou pilkou. V současné době má Dostál unikátní sbírku více než 700 betlémů. Expozice betlémů bude ve Špalíčku otevřená až do konce ledna příštího roku.

Kvůli restrikcím spojeným s koronavirem rovněž prostějovské muzeum prodlouží některé další výstavy. Expozici Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana bude možné navštívit až do poloviny února, prodlouží se i výstava věnovaná malíři Jaroslavu Francovi s názvem Krajina i příběh. Dílo mimořádné malířské osobnosti Prostějovska pak bude přístupné až do poloviny února.