Výpadovku při opravě zúžili kvůli zeleni, řidiči tam teď váznou v kolonách

Oprava výpadovky, po které podle posledního sčítání denně projede přes deset tisíc aut, byla nejprve několikrát odložena. Pak se stala příčinou velkých dopravních komplikací téměř v polovině města, navíc se práce za 80 milionů korun oproti původnímu předpokladu protáhly o dva měsíce.

Hotovo bylo v listopadu, po měsíci provozu ale přibývá připomínek. Lidé si stěžují na to, že vozovka je nyní příliš úzká, takže se na ní nedá vyhýbat, předjíždět a špatně se z ní odbočuje, což zejména ve špičce pravidelně způsobuje kolony a doprava vázne.

„Radnici šlo asi o zeleň, tak zvětšila zelený pás. To však způsobilo zácpy. Vídám tam, jak jede cyklista na čele pelotonu a za ním řada aut, která ho nejsou schopna předjet, protože v protisměru jedou vozy a silnice je příliš úzká. Hned se vytvoří kolony a trvá to několik minut,“ popsala jedna z tamních obyvatelek.

Upozorňuje i na další úskalí. Když chce řidič odbočit vlevo, dříve ho mohla auta ve stejném směru objet zprava. Dnes už na to místo není, takže se vytvoří kolona aut, která musí čekat, až se smiluje někdo v protisměru a odbočující vůz pustí.

Zúžení je moc velké, tvrdí opozice

Podle opozičního prostějovského zastupitele Jana Navrátila byl sice záměr na rozšíření zeleného pásu chvályhodný, ale v tomto případě radnice zúžení přehnala.

„To zúžení je moc velké. Kdyby tam aspoň mohla v jednom směru projet dvě osobní auta vedle sebe, aby se netvořily kolony. Takhle je to kontraproduktivní,“ je přesvědčený Navrátil, který v Prostějově dlouhé roky bojuje za lepší životní prostředí.

O pár decimetrů širší zelený pás podle něho nevyváží pravidelné kolony popojíždějících a kouřících aut a kamionů. Do budoucna je podle něho nutné pohlídat, aby se podobná chyba už neopakovala.

S úzkou výpadovkou si totiž nevědí rady ani někteří profesionální řidiči. Už pár dní po otevření kamion při odbočování vyvrátil dvanáct patníků. Řidič z místa ujel a město muselo škodu za dvacet tisíc korun zaplatit ze svého.

Radnice už oznámila, že v reakci na tento incident vážně uvažuje o zákazu vjezdu pro některé těžší kategorie kamionů do bočních ulic, aby podobným škodám zabránila.

Radnice: Šlo nám o to dopravu zpomalit a udělat bezpečnější

Náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal však kritiku odmítá. „Silnice je užší, neboť jsme rozšířili zelený pás, ale šířka odpovídá všem normám a je garantovaná i pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. To přikazuje legislativa. Dnes je obecným trendem dopravu ve městě zpomalit a udělat bezpečnější. O to nám šlo,“ prohlásil Rozehnal.

Podle něho se město snažilo zabránit zbytečnému pohybu chodců po silnici a myslelo také na bezpečnost autobusových zastávek.

„Působí to zúženým dojmem, ale na druhou stranu jsou v obou směrech zálivy a je to jen otázka zvyku. Chodci si zvykají, motoristé si zvykají a my jsme přesvědčení, že naše řešení je správné,“ obhajuje investici náměstek primátora.

Město podle něho muselo skloubit několik protichůdných požadavků, jako jsou šířka vozovky, dostatek parkovacích míst, bezpečnost provozu, zeleň a řada dalších věcí. Opravená výpadovka má podle Rozehnala například kompletně vsakovací kanalizaci a radnice zde vysadila deset tisíc keřů a na osm desítek stromů.

Rekonstrukce zahrnovala nové komunikace, chodníky, sítě i veřejné osvětlení a opravy po osm měsíců notně komplikovaly dopravu v celé západní části Prostějova, protože jde o hlavní výpadovku na Plumlov, Protivanov, Drahany, Blansko a Boskovice.

Ulice je mimo jiné hlavní spojkou z města do prostějovské nemocnice.

„Šířku beru jako jedinou vadu, původní šířka byla samozřejmě pro průjezdnost vozidel k nemocnici lepší. Jinak si myslím, že se oprava relativně povedla. Donutí řidiče více spolupracovat. Základní problém ovšem vidím v tom, že radnice se ještě před opravou měla sejít s obyvateli a zeptat se na jejich názor,“ podotkl jeden z obyvatel, Karel Schmied.