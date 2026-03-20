Násilnou smrt u nákupního centra řeší policie jako vraždu, obětí je senior

  9:16
Jako trestný čin vraždy vyšetřují zatím kriminalisté násilnou smrt u nákupního centra v Prostějově. Podle zatím dostupných informací tam ve čtvrtek po poledni mladý muž napadl seniora a ten na místě zemřel.

„Případem se zabývají olomoučtí krajští kriminalisté, kteří čin prověřují pro podezření z vraždy. Se zadrženým šestadvacetiletým mužem z Prostějovska provádí úkony trestního řízení, obětí byl pětašedesátiletý muž z Prostějova,“ uvedla policie ráno na sociální síti X. Kriminalisté zatím muže neobvinili.

Potyčka se strhla po poledni u nákupního centra Zlatá Brána v jedné z ulic vedoucích z hlavního prostějovského náměstí. Pracovník centra, který si nepřál uvést jméno, ve čtvrtek vpodvečer iDNES.cz sdělil, že na místě došlo ke rvačce.

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden na následky utrpěných zranění na místě zemřel.
Co přesně se stalo, zatím není jasné, mezi pracovníky centra kolovalo hned několik verzí toho, co se stalo – od ubití oběti popelníkem či tyčí, jemuž předcházela hádka, až po pobodání ženy cizincem.

Policie doposud bližší podrobnosti nesdělila. „V Prostějově prověřujeme fyzické napadení, při němž jedna osoba utrpěla zranění, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu. Přesné okolnosti zjišťujeme,“ uvedla ve čtvrtek pouze na síti X.

Pokud by se kvalifikace činu nezměnila, šlo by letos v regionu už o čtvrtou vraždu nebo pokus o ni. Naposledy v polovině února osmatřicetiletý muž v Šumperku bodl nožem do krku taxikářku, žena později zemřela v nemocnici. Loni byl počet vražd a pokusů o ně rekordní, jejich počet se zastavil na patnácti.

