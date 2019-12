Garáže postavené načerno místo zeleně nabízela realitka, část už pronajala

„Nabízíme k dlouhodobému pronájmu novou garáž 19 metrů čtverečních v lokalitě Prostějov-Vrahovice. Konstrukce je betonový prefabrikát, vstup je opatřen plastovými vraty s elektropohonem. Do garáže je připojena elektřina,“ stálo v inzerátu na stránkách kanceláře Proxima Reality.

„Celý areál tvoří funkční celek, je oplocený a má samostatný uzavíratelný vjezd, tedy je vyloučen pohyb cizích osob. Areál je hlídán kamerovým systémem. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou,“ uváděla dále nabídka s tím, že cena pronájmu je 1 500 korun za měsíc.

Jakmile se MF DNES začala o celou věc zajímat a minulý týden zveřejnila kontroverzní okolnosti celé stavby, inzerát obratem zmizel. Zásadní problém byl v tom, že více než dvacítku nabízených garáží postavil prostějovský podnikatel Tomáš Wolker, který má stejnojmennou stavební firmu, načerno.

Garáže stojí za rodinnými domy, které Wolker postavil již dřív. Podle územního plánu zde má být veřejná plocha a zeleň. Nyní zde jsou garáže s vydlážděnými cestami obehnané zdí z kamene a uzavřené železnou bránou. Na kraji dlažby kdosi dokonce nakreslil žlutou čáru, aby zde nikdo nemohl parkovat.

„Nevěděl jsem, že jsou postavené načerno, a samozřejmě mi to vadí. Nevím, co bych teď měl dělat,“ zlobil se pronajímatel jedné z garáží.

„To jsem netušila. Vždyť většina garáží už je dávno pronajatá. To by se stávat nemělo,“ kroutila hlavou také žena, která si na příjezdové cestě ke garážím chystala k odjezdu auto.

Nevěděl jsem, že stojí nelegálně, říká realitní makléř

Realitní makléř Jan Vlček z Proxima Reality potvrdil, že všechny garáže, které na svých stránkách nabízel, jsou už pronajaté.

„Nevěděl jsem, že jsou postavené načerno. Majitel mě ujišťoval, že všechny právní věci budou v průběhu stavby vyřešeny. Klienty jsem informoval, že půjde o smlouvy o budoucích smlouvách. Jako zprostředkovatel jsem jen hledal zájemce a smlouvy uzavíral majitel,“ hájil se Vlček.

Celou věc přirovnal k situaci, kdy realitní kancelář shání klienty pro developerský projekt, přijímá rezervace a dodává je developerovi.

Na otázku, že v tomto případě nešlo o budoucí developerský projekt, ale o hotové garáže, které Proxima Reality nabízela k dlouhodobému pronájmu, ačkoliv neměly ani stavební povolení, ani kolaudační rozhodnutí, makléř Vlček odvětil: „Odkážu vás na pana Wolkera. Ujistil mě, že všechno bude v pořádku. Začali jsme spolupracovat už při prodeji rodinných domů a důvěřoval jsem mu.“

Neprofesionální přístup, kritizuje asociace realitek

Wolker na dotazy MF DNES nereaguje. Nezvedal telefon a na otázky zaslané e-mailem neodpověděl. Před několika dny do telefonu řekl pouze: „Nezlobte se, na shledanou.“

Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří Jana Borůvky je postup Proxima Reality neprofesionální.

„Pokud to není zkolaudované a někdo to pronajme, tak to není v pořádku. Tyto věci by si každá kancelář měla zjistit od toho, pro koho pracuje, a ověřit si to. Nebo to měla uvést do inzerátu, že nabízí garáže, které budou teprve zkolaudovány, podobným způsobem se nabízejí developerské projekty. V tomto případě však postup nebyl profesionální,“ vysvětlil Borůvka a upozornil, že Proxima Reality není členem asociace.

Wolker, který na nezkolaudovaných garážích vydělává odhadem přes třicet tisíc korun měsíčně, se nyní pokouší vše zlegalizovat a požádal o změnu územního plánu.

Stavební úřad v Prostějově se nejprve snažil nad celou věcí mávnout rukou, až po opakovaných stížnostech spolku Prostor Prostějov musel uznat, že garáže stojí načerno, a zahájil řízení o jejich odstranění.

„Přijde mi neuvěřitelně arogantní, že si někdo na pozemcích určených v územním plánu pro zeleň bez stavebního povolení jen tak postaví garáže. To si je stavební firma natolik jistá, že jí to projde? Pokud to v Prostějově bývala běžná praxe, tak dnes takové postupy musí skončit,“ rezolutně prohlásil například Martin Hájek, městský zastupitel za Stranu zelených z Vrahovic.