Za cenu šaten by jinde postavili stadion, kritizuje opozice v Prostějově

Nové šatny mladí hokejisté na zimním stadionu v Prostějově nutně potřebují. V současné době se řada z nich musí převlékat v unimobuňkách, rozcvičují se na tribunách a o uspokojivém zázemí si mohou nechat jen zdát.

„Současné prostory nesplňují ani základní podmínky a my se do nich už prostě nevejdeme. Bez nových šaten nebudeme mít děti kam posadit a budeme se muset obrátit na město se žádostí o další unimobuňky,“ popisuje tristní situaci Marek Černošek z mládežnického hokejového klubu SK Prostějov 1913.

Radnice proto začala připravovat stavbu nových šaten hned vedle stadionu. A investici původně pojala nebývale velkoryse – ve výši až 140 milionů korun. Studie z roku 2017 totiž počítala nejen se šatnami, ale také klubovnou, tělocvičnou, posilovnou, bufetem, halou pro druhou ledovou plochu a například se zázemím pro rolbu.

Projekt však město nedotáhlo a investici poté „osekalo“ na 90 milionů. I taková cena však vyvolala údiv a například opozice ji označila za přemrštěnou. Třeba podle Národního investičního plánu by totiž na podobnou částku vyšly úplně nové zimní stadiony v Jeseníku, Hranicích, Zábřehu nebo Litovli, každý odhadem na 100 milionů.

„Rozumný člověk si udělá úsudek, že za 90 milionů se dětské šatny standardně nedělají. To budou asi šatny pro tisíce dětí, jinak si takovou částku neumím vysvětlit,“ divil se krajský zastupitel a šéf lidovců Marian Jurečka, když zastupitelstvo jednalo o osmimilionové dotaci na stavbu. Klub SK Prostějov 1913 má přitom necelých 300 hráčů.

Opozice: Radši postavme dvanáct rodinných domků a ušetříme

Také opoziční prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová (Změna pro Prostějov) se nad cenou pozastavuje.

„Stavbu šaten podporujeme. Původně jich mělo být třináct, teď dvanáct. Ale za 90 milionů? To už by bylo lepší postavit tam dvanáct rodinných domů, a ušetříme,“ řekla.

Navíc jí vadí, že plány podle ní provázejí zmatky. „Nikdo s námi projekt nediskutoval, nevíme, proč má být na patra, dodnes nikdo neujasnil, co se vlastně bude stavět. Teď už máme na stole třetí nebo čtvrtou variantu,“ zlobí se.

V rámci výběrového řízení se pak podle Naiclerové objevilo rekordních více než 130 dotazů.

„Jeden zájemce o zakázku dokonce žádá, aby město vydalo novou zadávací dokumentaci, kde zohlední všechny změny. Nesedí tam ani základní parametry,“ popisuje.

Podle dalšího opozičního zastupitele Petra Ošťádala (Na rovinu!) mělo město postupovat úplně jinak.

„Je mi líto, co musí hokejový klub s dětmi zažívat, jaké tam jsou betonové kutlochy a jak se těší na novou tělocvičnu, ale my tady schvalujeme bianko směnku. Když děláme projekt za miliony, tak bychom se měli nejdříve pobavit na zastupitelstvu, co chceme, kolik za to dáme, a až potom to zadat do projektu. Ne že uděláme projekt a potom ho budeme ořezávat,“ argumentuje.

Prázdné patro? To vyřešíme později, navrhuje radnice

Radnice totiž přišla s tím, že postaví jen šatny v přízemí a horní patro plánovaného objektu zatím nechá prázdné, aby ušetřila. Z projektu vypustila zázemí pro rolbu a další věci a zmenšila i půdorys.

„Převážná většina toho, co jsme vypustili, jsou provozní věci a doufám, že stavbu vysoutěžíme za rozumnou cenu. V minulosti jsme soutěžili třeba akci za 3,5 milionu a nabídky byly od 1,2 do 5,9 milionů,“ obhajuje postup náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). O přesném využití druhého volného patra by zastupitelstvo podle něho rozhodlo až později.

Nesrovnalosti v žádostech o dotace, dokumentech a zadávacích podmínkách vedení radnice vysvětluje tím, že projekt převzalo už nastartovaný.

„Teď stojíme před rozhodnutím najít rozumné řešení. Snažíme se postavit šatny co nejlevněji, nebo můžeme celý projekt hodit do koše a udělat ho úplně znovu. Tím se ale vrátíme o dva roky zpátky. My jsme ten projekt nepřipravovali,“ prohlásil primátor František Jura (ANO). Z 90 milionů chce podle něj město srazit cenu o zhruba 20 milionů.

Kritici i opozice se však obávají, aby se celá akce nevymkla kontrole, jak to bylo v minulosti třeba u stavby Národního sportovního centra, kdy radnice na začátku ujišťovala, že veškeré náklady a provoz pokryjí dotace a město nebude muset téměř nic platit. Nakonec však část investice stejně hradilo a navíc bude muset přispívat i na provoz, protože centrum je ve ztrátě.

V minulosti si navíc kvůli vysokým cenám vysloužila v Prostějově kritiku například i oprava zasedací místnosti primátora, která spolkla téměř sedm milionů, či cena za stavbu sociálních bytů.