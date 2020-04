Dopravu v Prostějově zkomplikuje stavba obchvatu, virus ji zatím nezastavil

Na dopravní omezení se řidiči či cyklisté musí kvůli stavbě připravit už tento měsíc na jedné z nejvytíženějších páteřních silnic v Prostějově, výpadovce na Kostelec na Hané a Konici. Na budovaném severním obchvatu, který výpadovku kříží, začne stavba mostu.

„Nad Kosteleckou budeme více než rok stavět most. Kvůli bezpečnosti se pod ním musí omezit provoz. Doprava bude kyvadlová v jednom pruhu. Úplně uzavřená bude část cyklostezky,“ popsal ředitel stavby Tomáš Chromčík.

Dopravu budou v omezeném úseku řídit semafory, cyklisté musí jezdit po silnici.

„Důvodem je zajištění bezpečnosti provozu,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy na magistrátu Miroslav Nakládal. Omezení mohou trvat maximálně do konce června příštího roku.

„Pro obyvatele Prostějova, motoristy a cyklisty to bude náročné, proto bychom chtěli všechny požádat o trpělivost a ohleduplnost,“ podotkla mluvčí radnice Jana Gáborová.



Obchvat má odlehčit věčně ucpanému centru

Omezení se dotknou obyvatel Kostelce na Hané, Smržic a přilehlých obcí. Dlouhou a rovinatou cyklostezku využívaly mimo jiné i stovky Prostějovanů ke sportování a vyjížďkám na kolečkových bruslích. Kvůli stavbě budou mít nyní přístup po několik měsíců ztížený.

„Myslím, že to lidé pochopí, protože stavba se musí udělat. Nezbývá než to vydržet,“ řekl starosta Kostelce na Hané František Horák.

Pokud by se tvořily kolony, motoristé mohou podle něj využívat objízdné trasy přes Držovice a Smržice nebo z druhé strany po výpadovce z Prostějova na Plumlov a pak po takzvané Tiché přes Hloučelu.

Pro Prostějov je obchvat klíčový. Výpadovku na Kostelec na Hané a Konici propojí s výpadovkou na Olomouc a ulehčí tak věčně ucpanému centru. Stavět se začal loni v létě a přijde na 355 milionů korun, z toho 269 milionů budou evropské dotace. Obchvat staví Olomoucký kraj, obslužné prostory, chodníky nebo lávku postaví město.

Pro most nad výpadovkou na Kostelec na Hané a nad vedlejší železniční tratí se projektanti rozhodli hlavně z důvodů bezpečnosti, aby tisíce automobilů nemusely jezdit přes koleje.

Epidemie stavbu nezpomalí, věří její šéf

Podle ředitele stavby Chromčíka začnou uzavírky platit po Velikonocích. V současné době je hotová skrývka ornice a částečně také hrubé terénní úpravy. Dokončuje se přeložka vodovodu.

„Epidemie koronaviru pro nás problém samozřejmě je, ale zatím nezasahuje do provozu tak, že bychom někde nabírali zpoždění. Lidi jsou zatím zdraví, na stavbě jsme udělali hygienická opatření, lidé mají roušky. Termín dokončení zatím ohrožený není. To by se muselo stát ještě něco dalšího, naprosto mimořádného,“ řekl Chromčík.

Kvůli stavbě obchvatu musely úřady poprvé v historii Olomouckého kraje vyvlastnit některé pozemky.

„Je to stavba ve veřejném zájmu a vyvlastňování se uplatnilo pouze v případech, kdy majitelé pozemků nebyli známi. Nabývací tituly byly i z roku 1908 a po dědicích se slehla zem. V listu vlastnictví bude zapsán závazek, že pokud se dědicové objeví, bude jim za pozemky vyplacena příslušná cena,“ řekl náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Pod obchvatem archeologové objevili důkazy o moravské malované kultuře z mladší doby kamenné. Na neolitickém sídlišti z doby čtyři a půl tisíce let před naším letopočtem žilo několik desítek obyvatel.

„Tuto lokalitu si vybrali z toho důvodu, že všude kolem je úrodná půda. Usídlili se přitom na malé přírodní vyvýšenině, protože na ní byli dobře chránění před povodněmi a vždycky byli v suchu,“ popsal Jakub Novotný z Archeologického centra Olomouc.