Prostějov se pustil do prořezávání kvetoucí kaštanové aleje, čelí kritice

Alej červených kaštanů jírovců roste v ulici Jana Kuchaře. Stromy se nedávno začervenaly krásnými květy, které rozjasnily okolí. Nyní však u každého stromu zůstaly ležet hromádky usychajících větví.

„Vedle v ulici vysadili červené kaštany. Nemůžou si však růst po svém, tak je někdo v plném květu ořezáním umravnil. Teď v květu očesal celou alej,“ zlobila se jedna z obyvatelek a bojovnice za zeleň v Prostějově Erika Bábková.

„U stromů tak zůstávají ležet smutné kvetoucí hromádky větví. Na Hloučele si zatím obyčejné kaštany rostou po svém. Jejich bělavé květy hrají všemi odstíny, a tak si říkám, jak dlouho si tu budou ještě růst,“ dodala.

Podle Bábkové z uřezaných větví vytéká spousta mízy, odborníci přitom u kaštanů doporučují každou, i malou řeznou ránu ošetřit štěpařským voskem nebo balzámem na řezné rány dřevin.

Obecně pak platí, že optimálním časem pro řez opadavých stromů je doba vegetačního klidu, to znamená leden, únor a polovina léta.

„Například u peckovin se výchovný nebo udržovací řez provádí až po narašení v květu a během léta, jádroviny řežeme před začátkem vegetace,“ uvedla například Olga Kubalová Wankeová ze specializovaného serveru Trees.cz.

Radnice: Prořezání malých větví nevadí

Moc pochopení pro postup radnice nemá ani opoziční zastupitel a neúnavný ochránce zeleně v Prostějově Jan Navrátil.

„Je pravda, že teď by se prořezávat stromy neměly, ale jaký je důvod tohoto postupu, to nevím. Rád bych to vysvětlení slyšel,“ řekl Navrátil.

Erika Bábková se již dotazovala na odboru životního prostředí. Prostějovská radnice tvrdí, že nejde o nic neobvyklého. V ulici Jana Kuchaře se provádí plánovaný, takzvaný výchovný řez, který stromům nijak neublíží.

Podle náměstkyně primátora Prostějova Milady Sokolové, která má na starosti oblast životního prostředí, jde o menší zásah.

„V ulici Kuchaře se prováděl plánovaný výchovný řez, kdy se odstraňovaly pouze nevhodně rostoucí větve. Z technologického hlediska řez v tomto období není chyba, poněvadž se odstraňují jen větve malého průměru,“ sdělila Sokolová.

Město čelilo kritice i za používání roundupu

V Prostějově je to v posledních dnech již podruhé, co radnice čelí nepříjemným dotazům ohledně životního prostředí. Po kritice obyvatel, že místní technické služby stříkají jedovatý Roundup na hubení plevele i v těsné blízkosti dětských hřišť, město před pár dny raději používání látek na bázi glyfosátů úplně zakázalo.

V současné době Prostějov hledá alternativní způsoby hubení plevele. Před pár dny se představitelé města sešli například s odborníky a zástupci místních technických služeb.

„Dohodli jsme se, že vytipujeme lokalitu, kde v jedné části otestujeme nově užití osmiprocentní kyseliny octové a v další prostředek na bázi kyseliny pelargonové,“ popsal náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

„Takto ošetřené plochy budou označeny a bude se sledovat účinek. Účinnost aplikací těchto postřiků posoudí následně odborníci a zpracují stanovisko, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout,“ dodal.

Tam, kde to podmínky umožňují, už nyní technické služby využívají na likvidaci plevele také stroj s horkou vodou.

Podle náměstkyně Sokolové město muselo počkat. „Jednání o alternativních způsobech likvidace plevele jsme směřovali na současné jarní měsíce, kdy je možno vyzkoušet, zda jsou tyto prostředky šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň i účinné,“ vysvětlila Sokolová.