Dal si víno i vodku, pak řidič s téměř čtyřmi a půl promile naboural pět aut

Sedmačtyřicetiletý muž zahájil ve středu jízdu v Plumlovské ulici tím, že při pokusu vyjet z parkoviště se svým opelem nacouval do zaparkovaného superbu.

„Poté se rozjel vpřed a poškodil další dva zaparkované vozy opel a ford. Následně v jízdě pokračoval, když přijel na kruhovou křižovatku, na níž se otočil a vracel se do města. Cestou ovšem narazil do před ním jedoucí felicie a pak se po pár metrech zastavil, když naboural do zaparkovaného opelu,“ shrnul policejní mluvčí Libor Hejtman.

Škodu předběžně vyčíslenou na 95 tisíc korun stihl muž napáchat i přesto, že svědek oznámil na lince 158 hned jeho první nehodu na parkovišti a policisté dorazili během pár minut. Proč řidič nezvládal jízdu, jim bylo jasné už z jeho chování a problémové komunikace, dechové zkoušky to pak hodnotami 4,37 a 4,31 promile alkoholu jen potvrdily.

„Řidič se k jízdě v opilosti přiznal s tím, že v daný den před jízdou vypil víno a vodku. Po lékařském vyšetření skončil v protialkoholní záchytné stanici v Olomouci,“ přiblížil Hejtman.

Nyní muži za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také pobyt ve vězení v délce až tří let.