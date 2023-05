Muzeum v Prostějově láká na vitráže pro secesní skvost i grafiku roku

„Výstava prezentuje autorovu tvorbu, která by mohla nést motto „práce z doby svobody“. Jde o díla, která vytvořil po revoluci,“ uvedli pořadatelé z muzea na webu instituce.

„Výstava tak neplánovaně a svým způsobem navazuje na výstavu Posvátné umění v nesvaté době, kterou v letošním roce představilo Muzeum umění v Olomouci. Mapovala práce umělců, kteří tvořili duchovní umění během komunistické totality a mezi vybranými autory byla představena a zahrnuta do katalogu i díla Jana Jemelky,“ podotkli.

Nynější výstava poprvé veřejnosti představuje návrhy na vitráže pro secesní Národní dům v Prostějově, které v roce 2016 Jemelka na základě zadání města vytvořil, ale nikdy nebyly osazeny v podobě vitráží.

Zároveň je zde mimo jiné ke zhlédnutí také grafika s názvem Let poštolky – Zimní let, která získala ocenění Grafika roku 2016, vitráže a vybrané realizace vitrážové tvorby za posledních téměř 35 let.

Jemelka se zaměřuje na abstraktní olejomalbu a tvorbu vitráží, často do sakrálních prostor. Expozice jeho děl v Prostějově potrvá do 3. září.