Nejlépe bude postavit v Prostějově nové místní nádraží, tvrdí železničáři

Malebné nádraží k severní části centra Prostějova neodmyslitelně patří, uzavírá jednu z nejreprezentativnějších prostějovských ulic. Řada místních si tak bez starobylé železniční stanice, ze které dýchá hrabalovská atmosféra, nedokáže toto místo vůbec představit.

„Místní nádraží dotváří charakteristický lokální kolorit a genia loci. Má nezastupitelnou urbanistickou hodnotu z hlediska pohledu z Rejskovy třídy, nejvýpravnější a nejkrásnější prostějovské ulice,“ vysvětloval v minulosti například vedoucí oddělení památkové péče na prostějovském magistrátu Marek Perůtka, který plány na bourání budovy odsoudil.

Správa železnic však tvrdí, že nádraží je zchátralé. „Rozsáhlá výpravní budova neodpovídá našim současným požadavkům, proto už od minulého roku jednáme s prostějovským magistrátem o budoucím využití celého objektu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Pracujeme s několika variantami řešení. Kromě rekonstrukce budovy je ve hře také její prodej. Uvažujeme rovněž o novostavbě většího nebo menšího objektu. Nejen z ekonomického hlediska se přikláníme k poslední variantě,“ dodal a potvrdil tak směřování k demolici.

Svoboda prohlašuje, že Správa železnic bude brát v úvahu názor města a jeho obyvatel. Argumentuje nicméně tím, že částečně dvoupodlažní objekt by přišel asi na 45 milionů korun a měl by tak největší šanci na schválení Centrální komisí ministerstva dopravy.

Návrh podle Svobody vychází z architektury původní budovy, zásadně by nezměnil ráz místa, jeho výstavba by byla relativně krátká a uvolněný prostor by bylo možné využít k vybudování parkovacích míst.

Město chce nádraží zachovat

Prostějovská radnice je proti a tvrdí, že se Správou železnic komunikuje od samého počátku, kdy se objevily první informace o bourání výpravní budovy.

„Na stole jsou tři varianty, nicméně město Prostějov od počátku jednání preferuje variantu zachování a rekonstrukce budovy. Na tom se nic nemění ani v tomto okamžiku, kdy Správa železnic nechala zpracovat vizualizaci, jak by mohla vypadat nově postavená výpravní budova místního nádraží,“ sdělil primátor František Jura.

„My trváme na tom, že rekonstrukce stávajícího objektu je nejvhodnější,“ dodal Jura.

Podívejte se, jak vypadá budova prostějovského místního nádraží a okolí

VIDEO: SŽDC naštvala Prostějovany. Chce zbourat historické nádraží Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postup Správy železnic kritizuje například Martin Kašpar, který se o historická nádraží na Moravě zajímá a v současnosti bojuje za zachování nádraží v Náměšti na Hané.

„Vůbec nechápu, jak návrh na novou podobu nádraží v Prostějově vůbec vznikl. Na tom, který Správa železnic zveřejnila, chybí vedlejší budova pošty a samotné nádraží je o patro snížené, což mi vzhledem k velikosti Prostějova přijde zvláštní. Naivně jsem si říkal, že se třeba za ty tři roky, co se o tyto věci zajímám, něco změní. Nezměnilo se vůbec nic. Správa železnic uvažuje pořád stejně,“ neskrývá zklamání předseda spolku Nádraží Náměšť Kašpar.

Správa železnic chystá celkovou rekonstrukci místní stanice v Prostějově na roky 2023 a 2024. V rámci stavby chce snížit a zrekonstruovat kolejiště a postavit nová bezbariérová nástupiště. Provoz vlaků by byl ve stanici dálkově řízen z Kostelce na Hané. Součástí projektu je i řešení výpravní budovy.

Benýšek: Místo secesní budovy chtějí psí boudu

Do celé věci nyní hodlá vstoupit bohatý olomoucký podnikatel Richard Benýšek, který už dřív prohlásil, že by rád celou budovu koupil a zachránil.

„Ze strany Správy železnic je to možná logický krok, ovšem jen dokazuje neschopnost státní správy a samosprávy na něčem se dohodnout. A tak místo nádherné secesní stavby, která byla součástí dráhy otevírající pro Prostějov celý západ Drahanské vrchoviny, by se měl postavit domeček o velikosti psí boudy. To je špatný vtip. Tohle město nemůže dopustit,“ zlobí se Benýšek.

Se Správou železnic by chtěl začít jednat a tvrdí, že na záchranu nádraží je ochoten dát desítky milionů korun.

Prostějovští památkáři se zhruba před jedenácti lety snažili budovu prostějovského místního nádraží prohlásit za kulturní památku. Ministerstvo kultury však žádost zamítlo.

„Jsou města, která si podobnou architekturu hýčkají a opravují. Pro Prostějov je to nenahraditelná budova, je to doklad průmyslového rozvoje města,“ připomíná historik architektury a autor několika knih o prostějovské architektuře Miroslav Chytil. Unikátní je podle něj především vnější plášť budovy a také nádherný železniční peron.

Zachránit už se nepodaří bývalé lokomotivní depo nádraží, jež bylo dokladem původní industriální architektury. Jeho budovy byly již delší dobu nefunkční a v posledních letech tam přespávali bezdomovci.

K zemi tak šla nedávno třeba unikátní dřevěná nástavba pro vodojem na jedné z budov depa či hala pro opravy lokomotiv včetně všech dobových artefaktů.