Prostějované viní z úhynu labutích mláďat město, to použití herbicidu odmítá

„Ze šesti mláďat zůstala dvě, je to tragédie. Jezdím je denně kontrolovat. V pátek zmizelo první a během víkendu pak rychle uhynula další tři. To už samozřejmě vyvolalo obavy, zda nedošlo například ke kontaminaci vody nebo třeba i úmyslné otravě,“ přiblížila dění náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Marcela Župková.

Obvinění, že úhyn mohl zapříčinit postřik jedovatým Roundupem, spustila na sociálních sítích fotografie zachycující informační cedulku s datem 16. května, která upozorňovala na ošetření záhonu nacházejícího se poblíž rybníku za silnicí.

Podle zástupců města šlo ale o omyl a herbicid zde kvůli deštivému počasí použit nebyl.

„Byť byl postřik avizovaný, neproběhl. S kolegou Pospíšilem jsme se ještě ten samý den spojili a s FCC (firma zajišťující v Prostějově technické služby – pozn. red.) dohodli, že v blízkosti rybníka, a to ani v keřových záhonech, nebude prostředek aplikován, ale že se bude záhon čistit ručně,“ uvedla na Facebooku náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Labutě může zabít i krmení pečivem

Město nechalo provést základní rozbor vody a také odvezlo jedno z uhynulých mláďat na veterinární pitvu.

„Rovněž jsme u rybníka rozmístili další cedule upozorňující na to, že labutě nesmí být krmeny, byť už jsou tam delší dobu jiné cedule vysvětlující, proč nemá být vodní ptactvo krmeno lidským jídlem. Bohužel to někteří lidé stále dělají a u labutí to má mnohem vážnější následky než třeba u kachen, mláďata to opravdu může snadno zabít,“ upozornila Župková.

„Navíc lidé jsou schopni zvířatům házet třeba i křupky nebo dokonce starý oběd. Vedlejším důsledkem je pak i kontaminace vody, což za teplého počasí také působí problémy,“ dodala. Výtky na sociálních sítích, že město situaci dostatečně neřeší, odmítá.

„Už v neděli jsem kontaktovala záchrannou stanici, kde jsem vše konzultovala. Odborníci podle popisu průběhu dění tipují buď nákazu nějakou nemocí, nebo úmyslnou otravu. Nejprůkaznější samozřejmě budou výsledky pitvy, na které netrpělivě na ně čekáme,“ shrnula náměstkyně.

Použití glyfosátů se ve městech řeší delší dobu

Zástupci radnice rovněž podotýkají, že se snaží pro ochranu labutí na Městském nebo též Drozdovickém rybníku a jejich mláďat dělat maximum. Mimo jiné byl už dříve ze strany břehu oplocen prostor, kde labutě hnízdí, a u blízké silnice přibyly varovné značky.

Roundup je herbicid s účinnou látkou glyfosát, o němž část odborníků soudí, že je nebezpečný. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho před časem označila za pravděpodobně karcinogenní.

V Olomouckém kraji proto už některé radnice zakázaly jeho používání, jde třeba o Jeseník či Kralice na Hané. V Olomouci či Prostějově se část obyvatel snažila docílit stejného kroku pomocí petic, města v reakci na to slíbila, že budou více využívat alternativní metody hubení plevele, nicméně zcela se kontroverzní chemikálie nevzdala.

Argumentují mimo jiné tím, že plošné nasazení ostatních metod, jako jsou stroje s ocelovými kartáči či horkou párou, by bylo neúnosně drahé. Prostějov také v minulosti v reakci na obvinění, že se v lokalitách ošetřených Roundupem přiotrávili psi, začal zveřejňovat termíny všech postřiků předem a plochy mají být označené cedulkami.