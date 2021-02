Miliardový plán padl, o podobě kulturního centra proto rozhodne město

Bývalá vedení města totiž nezvládla připravit celou investici v souladu se zákonem. Rozhodování o podobě centra se tak loni vrátilo do rukou představitelů Prostějova.



Vedení radnice již vypsalo architektonickou soutěž, dalším krokem je rozhodnutí o rekonstrukci kulturního a společenského centra.

Na výběr jsou tři varianty, které vypracovali experti. O celé věci by definitivně mělo rozhodnout únorové zasedání městského zastupitelstva.

„První varianta je minimalistická a počítá jen s nejnutnějšími opravami. Druhá řeší současný stav technického zařízení budovy a podstatné změny nutné pro další využívání centra k jeho účelům. Třetí variantou je pak generální rekonstrukce,“ vysvětlil náměstek primátora Prostějova odpovědný za investice Jiří Rozehnal.

Vedení města se podle něho přiklání ke druhé variantě, která představuje náklady ve výši zhruba 200 milionů korun.

Kulturní dům by v takovém případě prošel rekonstrukcí střešního pláště, dostal by nová sociální zařízení, vzduchotechniku, vytápění, klimatizaci, osvětlení a ozvučení. Obnovou by prošly všechny podlahy a modernizace by čekala i šatny. Projekt by rovněž vyřešil veškeré požadavky na požární bezpečnost.

„Kulturní a společenské centrum by pak mohlo sloužit městu Prostějovu další desítky let,“ prohlásil primátor František Jura.

Až zastupitelstvo v únoru rozhodne, město by podle primátora ihned nechalo vypracovat projektovou dokumentaci a vypsalo by i výběrové řízení na dodavatele celé stavby.

„Stavební práce by se tak mohly rozběhnout buď na podzim letošního roku, nebo nejpozději na jaře roku 2022,“ plánuje primátor.

Je to uspěchané, tvrdí opozice

Takový plán se však nelíbí opozici v prostějovském zastupitelstvu.



„Je nesporné, že se od roku 1989 jedná o největší stavební zásah do vzhledu centra města. Naši zastupitelé a odborníci se tomuto tématu věnují již řadu let a díky nim se podařilo prosadit zachování budovy v majetku města a následné vyhlášení architektonické soutěže,“ připomněl opoziční prostějovský zastupitel Aleš Matyášek, který se přestavbě centra dlouhodobě věnuje.

Opozice však tvrdí, že plán na rekonstrukci kulturního domu je příliš uspěchaný, a proto nebude dobře připravený.

„Je třeba s největší péčí a otevřeností formulovat zadání, dobře se zamyslet nad tím, kdo a jak bude dům provozovat a jaký bude druh kulturních a jiných akcí. Pro co zde ve městě chybí prostory? Jaké by měl mít velký sál parametry, měl by například umožňovat rozdělení na menší celky a podobně? Logickou návaznost by mělo třeba doplnění restaurace. A co třeba klubovny pro spolkové aktivity,“ vypočítává Matyášek.

Široká diskuse mezi zastupiteli, architekty, odborníky a veřejností se podle něho rozhodně nedá stihnout za pár měsíců.

„Mám obavy, že se promarní příležitost zmodernizovat objekt z morálně zastaralé koncepce na řešení odpovídající současným požadavkům. V tomto případě bych byl s rekonstrukcí velkorysejší. Nejedná se o investici na jedno volební období, ale minimálně na dvacet třicet let. Smutné je, že s opozicí nikdo nic neprojednával, nikdo se neptal na názor, neznáme názory architektů a budeme zase postaveni před hotovou věc,“ obává se také další opoziční zastupitel Petr Lysek.

Vedení Prostějova ovšem namítá, že s opozičními kluby v zastupitelstvu celou věc konzultuje už od začátku letošního roku a další jednání budou pokračovat včetně diskuse na zastupitelstvu.

Na samotnou stavbu si město patrně vezme úvěr. Investiční náměstek primátora Rozehnal potvrdil, že je na místě přemýšlet o zdroji financování mimo běžné příjmy města.

„Připravujeme se na možnost externího financování. Naše město je na tom dlouhodobě finančně velmi dobře a pro banky bychom byli velmi zajímavým klientem. Peníze bychom proto mohli získat za výhodných podmínek,“ tvrdí Rozehnal.