Dvě stříbra z Austrálie. Tenisové naděje z Prostějova ocenil kraj i město

Mladí tenisté z prostějovského klubu na turnaji ukázali, že v regionu vyrůstá další generace, která má ambice dosáhnout na světovou špičku.

Zvláště sedmnáctiletý Jan Kumstát předčil očekávání, když se probojoval do finále ve svém vůbec prvním grandslamu. Nestačil až na vítězného Japonce Reie Sakamota.

„Bylo skvělé vidět, jak vše kolem grandslamu probíhá. Byla to neskutečná zkušenost. Navíc když to bylo poprvé a hned jsme se dostali tak daleko, je to obrovský úspěch,“ zhodnotil Kumstát.

Také Julie Paštiková přivezla z Melbourne trofej za druhé místo, se svou německou spoluhráčkou Julií Stusekovou podlehly ve finále čtyřhry Američankám.

Mladým sportovcům v uplynulých dnech k mezinárodnímu úspěchu pogratuloval také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN) nebo primátor Prostějova František Jura (ANO).

„Oba jsou už nyní vzory pro své mladší kolegy chystající se teprve do světa. Na prostějovských kurtech zkrátka vyrůstá další generace vynikajících tenistů, na něž můžeme být hrdí,“ podotkl Jura.