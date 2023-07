Nová ředitelka prostějovského divadla šéfuje i prodělečné restauraci

„Vítězka výběrového řízení se funkce vzdala. Rada města proto situaci řešila a rozhodla se jmenovat do funkce ředitelky druhou uchazečku v pořadí,“ odůvodnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Do soutěže se přihlásily čtyři ženy, načež vedení města vybralo nejideálnější kandidátku. Ta se však nakonec funkce z neupřesněných osobních důvodů vzdala ještě před nástupem. MF DNES se ji pokusila kontaktovat, na dotazy ale nereagovala.

Nová ředitelka Městského divadla a také šéfka restaurace v Národním domě Karin Konzbulová.

Konzbulová se o svém angažování dozvěděla ani ne tři týdny před nástupem.

„To víte, že jsem už měla jiné plány, ale ty jsem musela změnit. Když mi bylo oznámeno, že paní Buřtová rezignovala, neváhala jsem. Na funkci se těším, beru to jako výzvu. Myslím, že připravená jsem. Vím, co mě čeká a že to bude náročné,“ přiblížila.

Na rozdíl od bývalé šéfky totiž bude mít v kompetenci také restauraci v Národním domě, kde sídlí i Městské divadlo.

„Její provoz teď bude patřit pod divadlo, to je zásadní změna, prakticky nic nebude jako dřív,“ usmála se.

Restaurace je ztrátová a bojuje s návštěvností

Restaurace, jež se stará i o výchovu učňů, přitom bojuje s ekonomickými problémy a malou návštěvností. V prosinci kvůli tomu město dalo na její provoz dotaci 800 tisíc korun.

Primátor František Jura tehdy podle ČTK připomněl, že finanční problémy sužují restauraci s kavárnou v Národním domě už od roku 2020, kdy byly kvůli koronaviru gastronomické provozovny řadu měsíců mimo provoz. Do začátku pandemie byla provozující společnost naopak schopna z tržeb pokrýt náklady a vykazovala i mírný zisk.

Na Národním domě a v Městském divadle nyní probíhá rekonstrukce, opravují se například dřevěné obložení a vitráže, přímo v divadelním sále stojí lešení.

„Prioritním cílem je pro mě teď znovuotevření Národního domu a jeho restaurace. V létě chceme mít aspoň zahrádku a základní menu, kompletní otevření plánujeme na prvního září,“ nastínila Konzbulová.

Kromě oprav ji bude čekat další nelehký úkol, podle končící ředitelky Maršálkové totiž ani návštěvnost prostějovského divadla stále není zpět na předcovidové úrovni.

„Ale jinak se divadlu ekonomicky daří. Opouštím jej v situaci, kdy je personálně stabilizované, to mě těší,“ pravila Maršálková, jež se taktéž podepsala pod obnovu místa. Za jejího působení byla opravena například střešní krytina a restauratéři loni zvelebili populární secesní malby v Kyselových saloncích.

Divadelní program zdědila zcela připravený

Divadelní sezona má teď přestávku, nová se rozběhne v září. Ještě ji nicméně připravovala ode dneška již bývalá ředitelka. „Obsazení, hry, vše je už připravené, nechci do toho nijak zasahovat. Řešit budu až sezonu 2024/25,“ prohlásila Konzbulová.

Na dotaz, zda věří, že vydrží ve funkci deset let jako její předchůdkyně, reagovala s úsměvem. „Problém bych s tím neměla, určitě bych byla spokojená, kdyby se to podařilo,“ odpověděla.

Jana Maršálková do funkce nastoupila v červenci 2013, předtím byla zástupkyní ředitele prostějovského Reálného gymnázia a základní školy.

„S divadlem jsem spjatá, pohybovala jsem se v něm od konce 70. let. Nejprve při svých amatérských recitačních vystoupeních, poté jsem pořádala školní adventní koncerty,“ přiblížila s tím, že své nástupkyni přeje hodně sil.

„Funkce požaduje takovou míru zodpovědnosti, že to až někdy nebylo k unesení,“ podotkla Maršálková.