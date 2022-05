Řešení problematického převodu bytů do osobního vlastnictví dostává obrysy

Očekávala, že po dohodnutých dvaceti letech splácení a uhrazení zálohy bude městský byt její. Doba ale uplynula a žena v důchodovém věku za malometrážní byt v olomoucké části Hodolany platí dál.

„Narazili jsme. Je to stres, nemáme žádnou jistotu. Kdybych zemřela a byt ještě nebude můj, děti dostanou jen to, co jsem do toho dala, akontaci, a víc nic. Byt už je za ty roky přitom zaplacený,“ řekla obyvatelka jednoho ze zhruba 400 bytů, kterých se problém týká. Redakce její jméno zná, ale žena si ho kvůli emocím, které kauza vyvolává, nepřála uvést.

„V bytech bydlí i spousta seniorů, někteří jsou nemocní. Co jim z těch důchodů zůstane? Léky, nájemné, k tomu teď velké zdražování, kde na to vzít? Bojujeme jen o byty, ve kterých bydlíme, nemáme jiné navíc. Teď nám z nich chtějí nabídnout dvě třetiny, že nám na to dají smlouvu, a jednu třetinu, že musíme doplatit,“ dodala nájemnice.

Zmíněné dvě třetiny jsou ve spoluvlastnictví Olomouce, třetina patří družstvům Jižní a Jiráskova. Ta vznikla v roce 2000 po krachu firem. Město si přes ně vzalo úvěry a udrželo tak bytový projekt při životě. Poslední zhruba dva roky hledá Olomouc právně neprůstřelné řešení, jak naplnit svůj letitý závazek.

Nájemníci dostali na konci dubna z radnice dopis, podle kterého radní doporučují převést zájemcům městský podíl s tím, že zbytek bude možné jim prodat, jakmile majetek družstev přejde na město – družstva se totiž nejprve musejí změnit na akciovou společnost. Varianty, jak to udělat, jsou tři, lidé si mají vybrat.

Město chce jako podmínku stažení žalob

Největší jistotu dává možnost, kdy by město svůj díl převedlo bez doplatku, přičemž celková cena za družstevní část by představovala 51 milionů korun, jak odsouhlasili zastupitelé v prosinci. Třetinový podíl by garantovala budoucí kupní smlouva.

Právníci už připravují návrhy smluv a úředníci záměry prodeje. „Zveřejněny ale budou až po schválení zastupitelstvem 6. června,“ řekl majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL). Cílem je podle něj stihnout vše do zářijových komunálních voleb. Opačný případ by znamenal, že se situace protáhne přinejmenším o několik měsíců.

Připravené jsou prodeje u čtyř z jedenácti domů, tedy asi 130 bytů v ulici Topolová.

„Do zastupitelstva chystáme komplexní materiál, kterým by se byty ještě nepřeváděly, ale kterým by se odsouhlasily jasné podmínky. Když to projde a bude cenová studie na cenu obvyklou, nachystají se majetkoprávní převody,“ dodal Pelikán. Prodeje by se pak mohly rozběhnout v létě.

Mezi podmínky má patřit i nevedení soudních sporů. Nicméně město teď čelí kvůli bytům asi dvěma stovkám žalob.

„Je logické, že když se s někým narovnávám, nemůže běžet soud. Máme to i jako jeden z důvodů pro odchylku od ceny obvyklé,“ dodal náměstek k nulovému doplatku za podíl města.

Lidé bojují i o vrácení „přeplacených“ nájmů

S tím ale obyvatelé bytů nesouhlasí. „Posun je za nás rozhodně pozitivní krok, po dvou letech už bylo na čase. Kauza je ale naprostý exces, který se musí vyřešit, 210 žalob u žádného města nikdy nebylo a asi ani nebude,“ sdělil právní zástupce nájemníků Zdeněk Joukl.

„Jsme ochotni se domluvit na všem, lidé však nemohou vzít žalobu zpět, protože když se převod neschválí, co s tím budeme dělat?“ dodal.

Joukl se převody bytů, které vznikaly se státní dotací, zabývá i v jiných městech. Olomoucký případ je však specifický, protože nájemníci nemají v družstvech své zástupce. Podle právníka by měli lidé dostat „přeplacené“ nájmy zpět.

„Na zastupitelstvu jim to opakovaně slíbili. Založila by se i velká nerovnost, jelikož někteří už vše zaplatili a jiným dvacetiletá lhůta končí teprve teď,“ vysvětlil.

Část opozice bere navrženou variantu jako slabý kompromis. „Kdo chce vlastnit dvě třetiny bytu, přistoupit na řadu omezení, nemoci disponovat majetkem a čekat, co se stane v dalších měsících při převodu poslední třetiny? Ze špatných variant je to ta, která je politicky současnou radou průchozí,“ sdělila Andrea Hanáčková (PirSTAN).

„Jde o velmi chabý výsledek vzhledem k tomu, že městská vláda o problému ví od roku 2018,“ dodala.

Z kritiků nebyla sama, kdo preferoval variantu převodu celého bytu. Předtím by ale muselo město od družstev odkoupit jejich podíl, což by pro něj podle poradců znamenalo daňovou povinnost asi 70 milionů korun. V radě města proto tento způsob nenašel podporu.