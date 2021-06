Nájemníci se domáhají bytů, na jejichž výstavbě se sami podíleli

V napjaté atmosféře se na olomouckém zastupitelstvu probíral převod bytů nájemníkům z Topolové, Rumunské, Sladkovského a Jiráskovy ulice.

Lidé je dvacet let spláceli a přepokládali, že podle smluv budou jejich. Zatím se tak nestalo, a proto přibližně sto z nich už městu poslalo předžalobní výzvy.

Veškerá místa jednacího sálu na magistrátu byla obsazená, desítky lidí sledovaly i přenos v předsálí.

Všichni přítomní chtěli slyšet odpověď na stejnou otázku. „Kdy nám budou byty převedeny a co tomu brání?“ ptala se Edita Černá.

„Byty měly být už naše. Co bude s nájmy? Zamysleli jste se nad tím, kde by na to vzali senioři, samoživitelé?“ obracela se na zastupitele další z nájemnic Hana Klučáková s odkazem na možné doplatky k ceně bytů.

Doplatek nebo škoda

Právní zástupce části nájemců Zdeněk Joukl říká, že doplatky nejsou k převodům nutné.

„Město deklaruje převod, ale doposud jsme neslyšeli, za jakých podmínek. My od začátku uvádíme, že bez doplatku, protože smlouvy musejí být dodržovány v souladu se soudními rozhodnutími, která jasně říkají: Buď převeďte byty, nebo nahraďte škodu, protože ji způsobilo město. Ne nájemci,“ řekl Joukl, jenž dostal plnou moc od přibližně poloviny obyvatel z celkem čtyř stovek bytů.

Plná výše tržní hodnoty bytů jeho klientů je podle Joukla 250 milionů korun, u všech nemovitostí má jít o zhruba 1,3 miliardy.

Znalecký posudek

Advokát na zastupitelstvu prohlásil, že nájemci se chtějí dohodnout mimosoudně. Žaloby, které hodlají podat příští týden, ale vezmou zpět, jen pokud začne město o prázdninách převádět první byty.

Právě takový požadavek mají obyvatelé na zastupitele, kteří se mimořádně k tématu sejdou 28. června. Dosud totiž neměli politici k dispozici výsledky znaleckého posudku, který si Olomouc nechává k problematice zpracovat.

Město navíc stále čeká na závazné rozhodnutí soudu, které určí, zda jsou smlouvy z přelomu tisíciletí platné, či nikoli.

„Deklarovali jsme, že ke všem zájemcům o převod budeme přistupovat stejně, ať už žaloby podají, či nikoli. Soud zatím o platnosti či neplatnosti smluv nerozhodl,“ odkázal majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL) na jednání krajského soudu z konce května.

Na ten se obrátila jedna z nájemnic. Podle soudu se lze ale kauzou zabývat až ve chvíli, kdy by město odmítlo požadavek na přepisy bytů.

Advokát Joukl však tvrdí, že žaloby jsou nezbytné. „Krajský soud potvrdil, že musejí být podány. Daleko větší problém je ale u lidí, kteří o této situaci nevědí a nejsou právně zastoupeni. Těm reálně hrozí, že za měsíc jim jejich právní nárok na byty propadne,“ upozornil.

Uplynulo dvacet let

Ve smlouvách o smlouvách budoucích bylo v minulosti sjednáno, že bezúplatný převod bytů a garáží nastane po uplynutí dvaceti let.

Tehdejší zastupitelstvo však dokumenty neprojednalo. „U prvních domů lhůta uplynula již loni v červenci. Od té doby běží roční lhůta k podání žaloby na takzvané nahrazení projevu vůle,“ upřesnil advokát Joukl.

Olomoucká situace je oproti jiným městům specifická tím, že původní stavební společnosti zapojené do projektu zkrachovaly.

Město tehdy ze své pokladny investovalo 60 milionů korun a projekt zachránilo. Tak také vznikla dnešní družstva.

Společné s mnoha jinými případy má Olomouc to, že byty vyrostly z dotací Státního fondu rozvoje bydlení. Část peněz složili nájemníci, zbytek dopláceli činžemi.

„Pokud existuje platná smlouva mezi samosprávou a bytovým družstvem či nájemcem, je dle resortů žádoucí, aby k převodu došlo. V případě, že by se smlouva prokázala jako neplatná například z důvodu porušení zákona o obcích, musí se sjednat nová o budoucím převodu domu,“ shodují se ministerstva vnitra, financí a místního rozvoje ve stanovisku z dubna.

Komunikace s nájemníky

Náměstek Pelikán věří, že na červnovém zastupitelstvu se podaří schválit převod bytů a v červenci radní projednají podklady pro nejbližší zastupitelstvo.

Většina zastupitelů se shodne, že právně složitou kauzu je potřeba vyřešit co nejrychleji a zároveň zabránit možným žalobám v budoucnu.

Opozice nicméně upozorňuje na špatnou komunikaci vedení města s nájemníky. „Dávno mohla například vzniknout jednoduchá webová stránka, kde by se lidé mohli dovídat aktuální informace,“ řekl například Petr Macek z hnutí ProOlomouc.