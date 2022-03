Kormoráni nás ničí, zoufají si na Přerovsku. Někde radši vypustili rybníky

„Je to pro nás sice ekonomická ztráta, ale nebaví nás chovat ryby jenom jako potravu pro invazivního ptáka. Zkušenosti z předchozích let jsou takové, že to nedokážeme ohlídat a škody přesahují pro nás únosnou mez,“ řekl hospodář místní organizace rybářů Petr Kopřiva.

Například v Rybářství Tovačov zatím k tak radikálnímu kroku, jako je vypouštění rybníků, nesáhli.

„Vypustili bychom tu nejlepší vodu, tu úživnou, byla by to ztráta,“ uvedl vedoucí rybářství Jiří Zahradníček.

Snaží se tak nádrže hlídat a plašit ptáky plynovými děly a petardami. „Jsou to ale velké náklady. Navíc nám volají lidé, že to nechtějí. Práská to i třeba v sobotu o půl šesté ráno, a to chtějí spát. Pak mám telefon za telefonem, ať to přestane,“ připustil vedoucí rybářství.

Loni v Tovačově čelili náletům hejn o stovkách kusů. „Měli jsme škody až pět milionů korun. Nejde jen o to, co sežere. I když je to hodně ryb, pořád jde o polovinu množství, které zničí. Spoustu ryb poškrábe, poklove, roztrhá, odštípne kus kůže nebo ploutve nebo jí vyklube oči,“ vysvětlil Zahradníček.

„Když se pak při výlovu po zimě podíváte, jak tyto ryby vypadají, tak to je katastrofa,“ dodal.

Jeden to obhlédne a pak přiletí celé hejno

Tovačovsko je podle předsedy místního rybářství třetí kormorány nejnavštěvovanější místo v České republice.

„Jsou tady bohaté řeky na potravu, velká jezera a klidné lokality. Teď v březnu čekáme nálety. Nejde se na ně připravit,“ dodal.

Kormoráni dělají rybářům v regionu značné škody také třeba v Lošticích na Šumpersku.

„Třetina obsádky, která míří na podzim do chovného rybníka, je pryč. Přiletí jeden, prohlédne si rybník, odletí a za chvíli je tam celé hejno. Jsou schopni vyžrat i celou obsádku. Plašení moc nepomáhá, nedá se jim ubránit,“ uvedl předseda organizace Českého rybářského svazu Loštice Antonín Krček.

Od března už se smí jen plašit

Kromě plašení je možné ptáky také ostřelovat, ale pouze od listopadu do konce února.

„Teď už se bude moct jenom plašit, protože se předpokládá, že už si dělají hnízdiště. Nechápu, proč se nemůže povolit střílení každý den, když jsou u nás desítky tisíc kormoránů. To je na naši republiku moc,“ postěžoval si Zahradníček.

Stát zaplatí lovci za odstřelení takzvané zástřelné. „Uživatelé honitby mohou požádat o peníze za uloveného kormorána velkého. Je to 500 korun za kus. Na Státní veterinární správu ještě musí odevzdat markant, tedy zobák uloveného ptáka,“ uvedl František Malý z odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje.

Uživatelem honitby bývá nejčastěji myslivecké sdružení. Ta se ale do lovu kormoránů příliš nehrnou.

„Na našem území je to velmi obtížné, jelikož přes naši honitbu přelétávají ve velké výšce. Je tedy technicky i časově velmi náročné vybrat správný čas a místo, kdy zrovna poletí nízko. Není to pro nás moc zajímavé. Takový lov nás stojí dost úsilí a nábojů. Za tu cenu to není tak zajímavé,“ připustil předseda Okresního mysliveckého spolku Přerov Josef Hrdlička.

Zdrojem problémů jsou tažní ptáci, ne místní

Rybáři tak nemají mnoho možností, jak s ptáky bojovat. Útěchou jim může být maximálně kompenzace, kterou stát za způsobenou škodu vyplácí.

Sežere i půl kila ryb Kormorán velký je mohutný černý vodní pták o velikosti husy.

Rozpětí křídel může být až 160 centimetrů, délka těla 90 centimetrů a hmotnost 3,7 kilogramu.

V České republice hnízdí hlavně na jižní Moravě, v zimě zde protahují i populace ze severských zemí čítající až 15 tisíc ptáků.

Loví hlavně drobné ryby, okouny, jelce, plotice, oukleje.

Kormorán v průměru sežere za den 400 gramů ryb.

Od roku 2013 nepatří mezi zvláště chráněné druhy ptáků, zákon ho chrání jako běžné druhy.

Rybáři mohou žádat stát o náhrady škod po kormoránech, pouze ale na chovných rybnících.

Za odstřelený kus platí stát myslivcům 500 Kč. (zdroj: wikipedie)

„V případě kormorána je výjimka, jelikož není zařazený mezi zvláště chráněné druhy, přesto se škoda proplácí. Kompenzace není zastropovaná, ale je daný jasný postup, co musí poškozený doložit. Musí se zpracovat znalecký posudek,“ uvedla Renata Honzáková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

Podle Martina Vymazala z přerovské pobočky Moravského ornitologického spolku jsou pro rybáře problematičtí spíš kormoráni tažní, jež u nás přezimují, než ti, kteří u nás už desítky let hnízdí.

„Těch, co tu už asi třicet let hnízdí, je pořád zhruba stejný počet párů, tedy kolem 300. Ti, co dělají rybářům hlavně problém, jsou ptáci, kteří k nám přilétají z Pobaltí, tedy z Polska, Švédska. Zimují u nás od podzimu do předjaří. Je to zhruba kolem deseti tisíc ptáků, což je mnohonásobně více,“ vysvětlil.

V České republice jich navíc žije podle ornitologa čím dál více.

„Vody méně zamrzají, je tepleji. Od druhé světové války navíc přibývají čističky, přehrady a vodní elektrárny. Pod těmito objekty je voda teplejší, čeří se a nezamrzá. V rybnících je navíc mnohonásobně více ryb, než bylo v 50. nebo 60. letech,“ vysvětlil Vymazal.

Bečvě se nyní zřejmě kvůli otravě vyhýbají

Například na Bečvě nebyly nálety kormoránů minulý ani letošní rok pozorovány.

„Mezi Osekem a Lipníkem nad Bečvou, konkrétně u jezera Jadran, vždycky bývalo významné zimoviště. Už delší dobu ale vidět nejsou. Rok 2021 a 2022 je mnohem klidnější,“ sdělil předseda místní organizace Českého rybářského svazu Lipník nad Bečvou Jan Hloušek.

Přitom v předchozích letech s nimi problémy měli. „Každoročně jsme vyplňovali zhruba 80 tisíc korun škodu,“ dodal Hloušek.

Důvodem by podle něj mohla být otrava Bečvy z roku 2020. „Není tam dostatečné množství větších ryb. Ty drobné totiž vysazujeme. Ty ale kormorána neuspokojí,“ uvedl předseda organizace v Lipníku nad Bečvou.

Potíže působí někde i morčáci nebo volavky

Kormorány však v posledních letech vystřídali na Bečvě jiní rybožraví práci, takzvaní morčáci.

„Loví menší ryby do deseti centimetrů. Jsou schopní drobné ryby vyžrat. Je chráněný, takže se nemůže odstřelovat. Ještě navíc, na rozdíl od kormorána, není plachý,“ vysvětlil hospodář přerovské organizace Českého rybářského svazu Petr Kopřiva.

To potvrdil i Hloušek z Lipníku nad Bečvou. „My vysazujeme obrovské množství malých drobných ryb a to je přirozená potrava pro morčáky, takže i po té otravě mají dostatek potravy,“ řekl.

Na Prostějovsku mají problémy spíše s volavkami a černými čápy. „Je to katastrofa. Je jich kvantum. Navíc ryby poškozují, nabodávají je. Třeba kapr v sobě má pak díru a uhyne. Volavka je ale chráněné zvíře, takže s tím nejde nic dělat,“ řekl jednatel prostějovského spolku Moravského rybářského svazu Pavel Müler.