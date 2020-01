Recidivista s dítětem oloupili dva chlapce, přepadli je v centru Přerova

Tehdy ještě neznámí pachatelé přepadli dva mladistvé chlapce u fontány nedaleko křižovatky ulic Komenského a Šířava v centru Přerova.

„Pod pohrůžkou násilí se dožadovali přenosného reproduktoru, který byl majetkem jednoho z chlapců, a stejně tak chtěli i mobilní telefon. Jeden z nich to odmítl se slovy, že jim nic nedá. Hned za to od jednoho z pachatelů schytal několik ran pěstí do obličeje a hlavy,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zbitý chlapec tak podle ní dostal strach a elektroniku agresorům vydal. Přesto ještě od druhého z útočníků dostal kopanec. Oba pachatelé pak z místa utekli.

Policisté je nyní vypátrali. „Šlo o dvanáctiletého hocha a jednadvacetiletého recidivistu, který už má za sebou násilnou trestnou činnost. Starší z nich byl minulý týden zadržen a umístěn do policejní cely. Po sdělení obvinění z loupeže jsme dali na státní zastupitelství podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který soud schválil,“ doplnila Zajícová.

Recidivista je nyní ve vazební věznici v Olomouci. Za loupež mu hrozí až deset let za mřížemi. Počínání jeho nezletilého společníka policie dál vyšetřuje.

„Ale vzhledem k věku podezřelého je trestní stíhání nepřípustné, proto bude případ z naší strany odložen,“ uzavřela mluvčí.