Podnapilý cyklista vjel na závodišti do skupinky dětí, jedno je v nemocnici

Nehoda se v jednom z nejstarších tuzemských autokrosových a motokrosových závodních areálů stala v sobotu vpodvečer.

„Mladík při sjíždění z mírného kopce jízdu na kole nezvládl, vjel do skupinky dětí, která šla v protisměru při pravém okraji komunikace, a do dvou chodců narazil,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jedno z dětí cyklista zasáhl do ramene, což se obešlo bez následků, druhé ale trefil do nohy takovým způsobem, že hoch musel být převezen k ošetření do nemocnice. S utrpěným zraněním byl hospitalizován.

Při následné dechové zkoušce vyšlo najevo, že neopatrný cyklista byl podnapilý.

„Nadýchal 0,61 a později 0,57 promile alkoholu, požití alkoholu před jízdou přiznal,“ uvedla Zajícová.

Mladík je nyní podezřelý z trestného činu ublížení na zdraví, za který hrozí v krajním případě až tříleté vězení. Nemalou roli bude hrát délka léčení zraněného dítěte.