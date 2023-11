Místo pro přecházení po tragické nehodě zahradily zátarasy, bude zde přechod

Jednadvacetiletá chodkyně chtěla minulou středu přejít z pravé na levou stranu a vstoupila zde do silnice poté, co ji pustil řidič nákladní soupravy jedoucí v pravém pruhu. Zpoza soupravy pak přešla do levého pruhu právě ve chvíli, kdy jím projíždělo auto s připojeným přívěsným vozíkem pro převoz zvířat. Při střetu s vozíkem utrpěla smrtelná zranění.

„Silnice, která je ve vlastnictví státu, byla k přecházení nebezpečná i v době, kdy na ní byl vyznačen přechod pro chodce. Situace se ještě zhoršila poté, co odbor dopravy krajského úřadu rozhodl o odstranění dopravních značek vyznačujících přechod,“ uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Magistrátní úředníci podle ní se zrušením „zebry“ nesouhlasili a vydali nesouhlasné stanovisko, v němž zaznělo, že v případě odstranění přechodu se dopravní situace ještě zhorší, neboť lidé budou toto místo stejně dál využívat, ale řidiči nebudou varováni, že zde chodci mohou přecházet.

„Námitky magistrátu ale nebyly akceptovány a z rozhodnutí krajského úřadu došlo ke zrušení přechodu. Město tedy nechalo alespoň upravit varovný a signální pás pro navedení nevidomých,“ doplnila Chalupová.

Policie shání svědky či záznamy z kamer

Od přecházení v nebezpečném místě, kde navíc nemají přednost, nicméně jakmile na něj vstoupí, řidiči je nesmí ohrozit, mají chodce nyní odradit zátarasy a varovná značka.

„Zábrany zde budou nainstalovány do doby výstavby světelné křižovatky. Následně počítáme s propojením této křižovatky koordinačním kabelem, aby zde mohla fungovat zelená vlna jako na celém hlavním tahu,“ nastínil další dění náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

Policisté zatím nehodu, která vyvolala mezi Přerovany vlnu kritiky kvůli zrušení přechodu, vyšetřují pro podezření z trestných činů usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za které by řidičce auta s vozíkem v případě obvinění a odsouzení hrozilo až osm let vězení. Jela totiž dál a nebylo jasné, zda střet zaregistrovala.

Současně vyšetřovatelé hledají případné svědky srážky z řad kolemjdoucích či projíždějících řidičů, kteří vše mohli zachytit na palubní kameru.

„Lidé, kteří by nám mohli poskytnout jakékoliv informace o okolnostech události, se mohou obracet přímo na policisty na telefonních číslech 974 778 458 a 974 778 324 nebo lze využít služební mobil 725 979 808,“ vyzvala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

