Přerov pošle nakažené bezdomovce i vykázané násilníky do karanténního stanu

Ochrannými opatřeními ve spojitosti s lidmi bez domova se krizový štáb města Přerova zabýval na svém čtvrtečním zasedání, a to na základě podnětu krajského krizového štábu.

„Nejde jen o bezdomovce, ale také třeba o lidi, kteří byli vykázáni policií z důvodu domácího násilí – o ty všechny bychom se museli postarat a zajistit jim veškeré nutné služby,“ nastínil primátor Petr Měřínský.

Protože město nemá vhodnou budovu, v níž by mohlo zmíněné lidi ubytovat, vytipovalo několik míst v okrajových částech, kde by mohli hasiči provizorně postavit obytný stan o rozloze 24 metrů čtverečních s kapacitou až dvaceti lidí. Jeho součástí by bylo základní hygienické vybavení, dohled by zajišťovali strážníci.

„Ostraha objektu je pro nás jasná. Potřebujeme ale ještě informaci, jak máme zajistit ostrahu osob, respektive jak je můžeme donutit, aby místo svévolně neopouštěly, protože ani v době karantény nemůžeme tyto lidi držet na místě. Nemáme k tomu žádné oprávnění,“ nastínil možnou komplikaci zvoleného řešení ředitel městské policie Omar Teriaki.

Město, v němž je podle informací sociálního odboru 26 bezdomovců a žádný z nich se dosud koronavirem nenakazil, si proto ještě bude tuto problematiku vyjasňovat s krajským krizovým štábem.