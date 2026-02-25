„Na místě jsme potvrdili přítomnost červenobílé korálovky, která patří mezi nejedovaté druhy hadů. Nezvaného návštěvníka jsme bezpečně odchytili a následně předali městské policii,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.
Korálovky jsou rod užovkovitých hadů, které často chovají zoologické zahrady i soukromí chovatelé. Jejich původním domovem jsou centrální a jižní oblasti USA a Střední a Jižní Amerika. Jsou pozoruhodné mimo jiné tím, že vzhledem napodobují jedovaté hady z čeledi korálovcovitých. Dorůstají od 40 centimetrů až po téměř dva metry.
Máme hada v obýváku, volala žena hasičům. Skrýval se v podlahové liště
Jednoho z těchto hadů, konkrétně korálovku kalifornskou, odchytávali hasiči v regionu například také v roce 2023 v Supíkovicích na Jesenicku. Zvíře tam tehdy vylekalo rodinu, neboť se plazilo za dětskou postýlkou a poté zalezlo do podlahové lišty.
Hasiči upozorňují, že pokud si nálezce není jist druhem a neškodností hada, neměl by se snažit ho sám chytit.