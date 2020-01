Přerov chystá mapu strachu. Obyvatel se ptá, kde se ve městě bojí

Webový dotazník bude přístupný do 15. ledna a jeho součástí je i mapa, do níž mají zájemci možnost zaznačit místa, jimiž se bojí procházet. Kromě navolených otázek se mohou i volně rozepsat, kdo nebo co je příčinou jejich strachu či nejistoty.

„Nabízí se tam i porovnání, kde se lidé báli před deseti lety a kde se bojí dnes. Zajímá nás i to, jestli se obávají některé konkrétní skupiny občanů a jaké k tomu mají důvody,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Sám je podle svých slov zvědavý, jestli se ve větší míře objeví v mapě strachu i Velká Dlážka, která dříve platila za poklidnou lokalitu, ale dnes ji podle některých obyvatel sužují nepřizpůsobiví lidé. Sedm desítek starousedlíků kvůli tomu nedávno sepsalo petici.

„Tito spoluobčané se pohybují kolem domu v hojném počtu, zároveň vnikají na balkony v přízemních patrech a přivlastňují si majetek, který není jejich,“ popsali a žádají město, aby Velkou Dlážku zařadilo na seznam adres, které jsou součástí takzvané bezdoplatkové zóny. Věří totiž, že pokud tam noví obyvatelé nedostanou příspěvek na bydlení, nebudou se do lokality stěhovat.

„Zajímají mě odpovědi i na otázky, jestli je pro Přerovany situace strachu tak velká, že by přivítali sousedské hlídky nebo veřejně přístupné kurzy sebeobrany,“ nastínil dokonce Kouba.

Dotazník je součástí projektu, který v jednotlivých městech kraje realizuje katedra geografie Univerzity Palackého spolu s krajským úřadem.