Podezřelý z loupeže v herně si odseděl už 48 let, obsluhu střelil do hlavy

Sedmapadesátiletá žena byla v pondělí v devět večer nalezena těžce zraněná za barovým pultem herny na olomoucké Masarykově třídě.

„Hlídka, která na místo dorazila, zjistila, že zraněná je v bezvědomí a má zjevné zranění na hlavě,“ doplnila ke dříve zveřejněným informacím o případu krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Na místo byli vzápětí povoláni kriminalisté a začalo rozsáhlé pátrání.

Díky informacím mimo jiné z kamerového záznamu a za přispění svědků se útočníka během tří hodin podařilo identifikovat a zadržet na olomouckém vlakovém nádraží. Následně byl obviněn z pokusu o vraždu, za což mu hrozí až dvacet let, nebo i výjimečný trest. Soud ho poslal do vazby.

„Jedná se o nebezpečného recidivistu, který byl v minulosti mnohokrát odsouzen, a to i za závažnou násilnou trestnou činnost, mimo jiné i za vraždu,“ podotkla Dolejšová.

Žena za pultem lupiče podcenila

Kriminalisté při vyšetřování zjistili, že násilník hernu sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední zákazník. Poté vstoupil dovnitř, na obsluhu namířil revolver a dožadoval se vydání peněz s pohrůžkou, že zbraň použije. To zaznamenaly kamery.

„Žena na jeho požadavek nepřistoupila. Muž poté cíleně vystřelil a zasáhl ji do hlavy. Střelnou zbraň poté uschoval za pas a z herny odešel,“ přiblížila policejní mluvčí. Později lupič vražednou zbraň schoval, policistům se ji ale nakonec po dlouhém hledání podařilo najít.

„Šlo o naprosto chladnokrevnou popravu, jeho počínání je až zarážející,“ podotkl šéf krajské kriminálky Jan Lisický.

Těžce zraněná žena, která zůstala na místě ležet bez pomoci několik desítek minut, než ji našel příchozí návštěvník, podle něj útočníkovi kladla odpor proto, že ho špatně odhadla právě kvůli jeho pokročilému věku.

„Ve své dobrotě se asi domnívala, že proti ní stojí starý pán, který je možná trochu pomýlený a možná sice vyhrožuje zbraní, ale vůbec ho nevnímala jako nebezpečného člověka. Vnímala ho jako staršího pána, který moc ani neví, co dělá. Nemohla se více mýlit,“ shrnul Lisický, co bylo zřejmé z kamerových záznamů

„Snažila se s ním domluvit, klidným tónem, naprosto věcně, po dobrém. Za to si vysloužila střelu do hlavy,“ dodal.

Ve vězení před lety ubil spoluvězně kladivem

Obviněný muž, který má nahlášené trvalé bydliště v Přerově, žil ve skutečnosti na ubytovně v jiném městě. Po zadržení se přiznal pouze ke střelbě a dění v herně popisuje jinak, než jak o tom hovoří důkazy včetně kamerového záznamu.

„Je to zkušený recidivista a to i ve vztahu k jednání s policií. Přiznává jen to, co je mu jednoznačně prokázáno, a ve všem ostatním lže. Staví se do role, že je starý, bránil se, protože měl strach, že byl nervózní, špatně vidí a podobně. Z videozáznamu, který máme, však vidíme naprosto chladnokrevný pokus o vraždu,“ nastínil šéf krajské kriminálky.

Přestože čin začal jako loupež, tak si muž nic neodnesl. „Peníze ho v podstatě až tak nezajímaly,“ upozornil Lisický.

Podezřelý dosud strávil ve vězení v součtu už 48 let. Jeho první obětí byl v 80. letech jeho spoluvězeň, kterého ve věznici Leopoldov ubil kladivem, za což pak dostal trest na 21 let. Naposledy recidivista stanul před soudem v roce 2012, kdy byl poslán do vězení na pět let.

Postřelená žena je hospitalizována v olomoucké fakultní nemocnici. „Je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče neurochirurgické kliniky a čekají ji další operační zákroky,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.