Starou vétřiesku koupil rybář, v Šumperku se dražila i polní toaleta pro otrlé

Už dopoledne při prohlídce nabízených předmětů byl největší zájem o skvěle zachovalou skříňovou Pragu V3S, legendární vétřiesku starou 54 let.

Václav Hrubeš z Hradce Králové vyrazil do Šumperka s manželkou. Při prohlídce auta uznale pokyvoval hlavou: „Na to, že je podle data výroby jen o dva roky mladší než já, je v perfektním stavu. Je vidět, že se tady o ni dobře starali.“

S autem měl velké plány: „Pokud bych je vydražil, tak z něj udělám jednoduchý terénní karavan. Tohle auto opravdu nemá limit, projede jakýkoli terén. Stačí kladivo, klíč a svářečka a tohle auto se dá udržovat donekonečna.“

Z 50 tisíc na 190 tisíc

Na odpolední dražbě však neuspěl. Cena totiž vyskočila z vyvolávacích 50 tisíc až na 190 tisíc. „Měl jsem limit sto tisíc, tohle už bylo nad moje možnosti,“ litoval.

Všechny zájemce trumfl Leoš Pchálek z Ostravska. „Hranice 200 tisíc, kterou jsem měl stanovenou, nakonec ani nepadla, takže spokojenost,“ řekl.

Auto mu poslouží při cestách na ryby a taky pro nouzové přespání. „Jednoduché, bez jakýchkoli zbytečností a spolehlivé. To je přesně to, co potřebuji.“

Bez soukromí

Polní kuchyni, která se nabízela za několik tisícovek, získal za 35 tisíc korun Radovan Grulich z Mohelnice. „Žádné gulášové party dělat nebudeme. Jsme parta fandů vojenské historie a objíždíme různé akce, takže se tam bude v této polní kuchyni vařit,“ objasnil Grulich.

„Na chatě máme jakousi základnu, kde máme spoustu takových věcí. Spíš aby se lidé podívali,“ dodal.

Vojenská toaleta, která byla také k mání, zajišťuje čtvrtinové soukromí. Zástěna je totiž pouze zepředu. „Toalety se dávaly do řady, u vojáků se na soukromí nehledělo, takže z boků být zástěny nemusely,“ vysvětlil.

Radiostanice nebo elektrocentrály

Na techniku se přišel podívat také bývalý šéf bezpečnostní rady města Jiří Skrbek, který byl vždy zastáncem toho, že by město mělo mít jednoduchou, ale spolehlivou techniku.

„Tahle je užitečná tím, že prakticky s minimálními náklady se dá udržovat a je prakticky bezporuchová. V krizi nepotřebujete velký komfort, ale stoprocentní spolehlivost a tohle toto auto nabízí. Nikdy zkrátka nezklame, ať už jsou podmínky jakékoli,“ řekl o vétřiesce.

Považuje za velkou škodu, že se tato technika vyřazuje. „Vétřieska při povodních udělala skvělou službu, nikdy nás nenechala ve štychu. Užitečné jsou i elektrocentrály, protože elektřina může vypadnout, a leckdy se může hodit i polní kuchyně, v níž se dá uvařit guláš pro spoustu lidí.“

Podle Skrbka obce dělají málo proto, aby krize velkého rozsahu zvládly. „Tato technika vyžaduje jen jednoduché kryté prostory a minimální náklady na údržbu, takže je škoda, že si město takové věci neponechá. Jednou mohou chybět,“ lituje Skrbek.

Město utržilo za všechny prodávané věci necelých 350 tisíc korun. „Peníze by měly jít na nákup materiálu pro případné krizové situace. Konkrétní rozdělení bude ještě předmětem jednání,“ sdělila Michaela Bačová ze šumperské radnice.

