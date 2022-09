VIDEO: Na Pradědu napadl první sníh, dvoucentimetrový poprašek už ale taje

„Sněžit začalo v pondělí zhruba ve čtyři ráno, napadly zhruba dva centimetry. Během dne, jak stoupla teplota, to ale už prakticky roztálo, mění se to v mokrou kaši,“ popsal v pondělí odpoledne Tomáš Hrazdil, provozní Hotelu Praděd – vysílač, který stojí na nejvyšší jesenické hoře s nadmořskou výškou 1 491 metrů.

Na Pradědu napadl v pondělí ráno první souvislejší poprašek sněhu.

„Úplně první sněžení se objevilo už v sobotu kolem šesté hodiny, vločky ale poměrně rychle přešly zase do deště. Ze soboty na neděli přimrzlo, v neděli v podvečer pak znovu začal poletovat drobný sníh, ale opět s deštěm,“ dodal.

Zářijové první sněžení není na Pradědu ničím neobvyklým, byť například loni napadl první poprašek až téměř v polovině října.

„Očekávali jsme to trochu později, ale není to nic zvláštního. Chlapi, kteří jsou tu na vysílači třicet let, pamatují první sněžení i v srpnu,“ přiblížil Hrazdil.

Smíšené srážky předpovídají meteorologové na hřebenech hor ještě na noc na úterý. V regionu mají hlavně noční teploty postupně klesat, v pátek k rozmezí od čtyř stupňů k nule. Také se budou objevovat přízemní mrazíky.