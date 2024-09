Vlna vzala lavice i nářadí, hřiště zmizelo. Ředitel ukázal, co zbylo z jeho školy

Voda vně Základní školy Česká Ves dosáhla výšky až dvou metrů. Vyplaveno je podle ředitele Filipa Wroma komplet celé přízemí všech pěti pavilonů do výšky od třiceti do padesáti centimetrů. „Je to sedmnáct učeben včetně školní družiny a klubu, tělocvična a šatny. Výuka nebude možná minimálně do pátku 20. 9. Děláme maximum, abychom mohli zase naplno fungovat,“ říká.

„Budeme rádi za jakoukoliv pomoc v této době. Tělocvičnou proudila voda do výše asi dvou metrů, nechala nám tady spoustu věcí a vyplavila nářaďovnu,“ popsal ředitel Worm, co se dělo o víkendu. „Dvoumetrová vlna šla i chodbami, tělocvičné nářadí se dostalo úplně do jiné části školy,“ poukázal na sílu živlu ředitel.

Ani v těžké situaci neztrácí ředitel školy smysl pro humor, na videu, které sdílel na facebookových stránkách školy, prochází školou a ukazuje zmar. Voda je i v šatnách. „Kdyby vám chyběl tenhle zahradní stůl, klidně se stavte,“ komentuje záběr zahradního nábytku zaseknutého v okně budovy.

Celé přízemí školy je plné bahna a nepořádku. „Proud vody tekl dovnitř přes tohle krásné nové opravené hřiště,“ zabírá ředitel pohled z okna, kde jsou vidět jen další tuny bahna a rozbitých věcí. „Ten tartan tam asi zůstal, ale tak o půl metru níž,“ dodává.

„Tady máme lavičky,“ komentuje Worm hromadu prken v zablácené chodbě, „Tady jsme zase loni vysázeli krásnou zahradu,“ ukazuje divákům výhled z oken zase na druhou stranu z chodby. Opět jen spoušť a metry a metry bahna.

V jednotlivých pavilonech byla podle něj voda asi do čtyřiceti až padesáti centimetrů. „Tady z toho koše mám radost, ten jsme koupili děckám, aby o přestávkách nekoukaly do mobilu, ale mohly si hrát basket,“ ukazuje na zbytky kovu a plastu zapíchnuté v blátě uprostřed další ze školních chodeb.

Některé dveře jsou kompletně zabarikádované rozbitým nábytkem a dalšími věcmi, které s sebou voda přinesla. „Tady jsme si vyšlapali chodníček, jinak bychom museli jen oknem,“ popisuje jednu z nejzanesenějších chodeb.

„Mysleli jsme si, že voda dosáhne mnohem menších rozměrů,“ přiznává Worm s tím, že před víkendem se školu snažili zabezpečit. „Od středy začínáme s dobrovolníky uklízet, budeme rádi, když přijdete, moc děkujeme a držte se vy, kdo jste na tom ještě hůř,“ vzkázal ředitel.

Dobrovolníci škole pomáhají. „Lidé jsou báječní, pořád mi zvoní telefon,“ říká angličtinářka školy Kristina Pospíšilová, která pomoc koordinuje. „Třeba dneska přijely dvě holky z Olomouce, přivezly guláš a hned se pustily do práce, chtěl bych lidem moc poděkovat za solidaritu,“ řekla iDNES.cz.

„Materiální a fyzickou pomoc máme, lidé vozí různé náčiní a pomáhají uklízet. V budoucnu bude nutná hlavně finanční pomoc. Asi budeme muset některé třídy postavit úplně od nuly,“ bojí se Pospíšilová. „Třeba tělocvična to asi odnese úplně, někde budou potřeba udělat nové podlahy, většina nábytku je úplně zničená,“ shrnula škody s tím, že na stránkách školy mohou lidé na obnovu školy přispět.