Sucho žene potkany z kanálů pro vodu, městům rostou náklady na jejich hubení

„Když neprší a je sucho jako teď, potkani v kanálech nemají co pít a hledají možnosti jinde, kde pak dost často udělají nory. K tomu se jim zkracuje cyklus množení, takže může být i o jednu populaci více,“ přibližuje Radovan Šindelář, jednatel firmy Servis 3xD, která se věnuje likvidaci a hubení škůdců na střední Moravě i v okolních regionech.

V případě pokračujících vysokých teplot může hrozit výrazné přemnožení neoblíbených hlodavců na podzim. Současné sucho by nicméně zároveň mohlo nahrávat kladení nástrah, protože je voda nespláchne.

Na potkany u popelnic si pravidelně stěžují například obyvatelé olomouckých sídlišť.

„Lidé zde často pokládají zbytky potravin a hlavně nespotřebované pečivo do městské zeleně, kontejnerových stání a na břehy vodních toků, bohužel i kolem vodních ploch a na okraje polí,“ popisuje mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doleželová.

„Je jim líto nespotřebované a prošlé potraviny vyhodit a myslí si, že jako krmivo, zejména v zimě, mohou dobře posloužit. Opak je však pravdou,“ upozorňuje.

Kromě toulavých koček nebo ptactva si totiž odhozené potraviny najdou hlavně potkani, kterým lidská potrava nevadí, jelikož jejich potravní nároky jsou podobné. Zato volně žijícím zvířatům způsobuje závažné trávicí problémy.

Pozor na otevřená víka

Za deratizaci potkanů na městských pozemcích Olomouc loni dala postupně přes 400 tisíc korun, za holuby dalších zhruba 120 tisíc.

„Všechny podněty občanů, společenství vlastníků, komisí i hygieniků vyhodnocujeme, zajišťujeme monitoring. Podnětů i požadavků na deratizaci přibývá a náklady i v této oblasti stále rostou,“ nastínila Doleželová.

„Částky navyšujeme každoročně, letos o dalších asi 150 tisíc korun. Samozřejmě je dobré, aby deratizaci dělali také vlastníci bytových domů, protože potkani jsou schopni dostat se do sklepů a mají ideální podmínky pro přežití i v domech poblíž parovodů nebo horkovodů,“ uvedl na jaře olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO) v pořadu Otevřená radnice.

27. ledna 2021

Olomouc také dva roky zkouší nový typ popelnic, které mají zabránit hlodavcům dostat se k odpadu.

„Máme v testování čtyřicet kusů kontejnerů s nášlapem. O snížení výskytu hlodavců v souvislosti s umístěním tohoto typu kontejneru nemáme vedenou přímou studii, je zde však vysoký předpoklad, že mohou být označovány za ‚hlodavců prosté’,“ sdělil ředitel Technických služeb města Olomouce Pavel Dostál.

„Pokud se tedy nenechá otevřené víko. To je však problém i u běžného kontejneru,“ podotkl.

Potíže jsou také s holuby

Potíž je i s holuby. Například městská část Povel v květnu vyzvala obyvatele, aby je nekrmili, jelikož množství ptáků je nežádoucí. Stejně jako potkani šíří choroby, navíc znečišťují budovy a veřejný prostor.

„Zdivočelý holub se dá přirovnat k potkanům. Neměli by se přikrmovat v ulicích, protože šíří řadu nemocí, které není možné léčit. Je to nepůvodní druh, který do měst nepatří. Každé město s nimi bojuje svým vlastním způsobem,“ řekl před časem pro MF DNES Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku.

V Prostějově začali s odchytem holubů už v roce 2006 a pokračují nepřetržitě doteď. Na půdě domu na rohu náměstí T. G. Masaryka má město umístěné odchytové zařízení.

„Ve vikýřovém okně je instalován odchytový holubník, obdobné zařízení je v půdním prostoru zámku. Odchyt je nejvíce účinný od listopadu do dubna, tedy v období, ve kterém holubi nemají dostatek přirozené potravy. V jarních a letních měsících zde probíhá sběr snůšky vajec,“ informovala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

S likvidací pomáhají i zemědělci

Domovní správa Prostějov v minulých letech také umístila na římsy a parapety několika domů bodce a sítě.

„Jako velice účinná se pak osvědčila spolupráce se zemědělskými subjekty v okolí Prostějova. V areálech farem probíhá v režimu zákona o myslivosti lov zdivočelých městských holubů, kteří do lokalit nalétávají za potravou,“ odhaluje Gáborová.

Odlovených holubů je ročně přibližně 400 kusů, a blíží se tak množství těch odchycených, kterých bývá od tří do čtyř set. Město to za rok stojí asi sto tisíc korun.

V Přerově na jaře a na podzim klade nástrahy na potkany společnost Vodovody a kanalizace Přerov, město také na základě podnětů spolupracuje s odbornou firmou.

„Jistý nárůst mimořádných deratizací v letošním roce nastává,“ podotýká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Probíhá také odchyt holubů a od května do srpna rovněž sběr jejich mláďat a vajíček. Letos radnice očekává, že náklady na omezení ptáků a hlodavců budou činit kolem půl milionu korun.