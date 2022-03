Nikde nikdo. Poslance lze v regionálních kancelářích zastihnout málokdy

„Každá poslankyně a poslanec má nárok na kancelář ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu. Podle harmonogramu jsou v těchto prostorách k dispozici voličům každé pondělí,“ uvádí web Sněmovny.

Když však redaktoři MF DNES například zkoušeli v únoru opakovaně navštívit kancelář Tomáše Müllera zvoleného za Piráty a Starosty, kterou má uvedenou na oficiálním profilu poslance, narazili v budově využívané různými firmami na Dolním náměstí v Olomouci jen na zavřené dveře v přízemí.

V přehledu nájemců na tabuli u vchodu se jméno objevilo až po několika týdnech, ani tak ale nebylo možné dostat se dovnitř.

„Chyběla jmenovka? Podívám se na to. Kancelář tam je, fyzicky existuje. Když se chce někdo spojit, ať mi napíše e-mail, normálně si domluvíme schůzku. V regionu jich mám vždy několik, jezdím za lidmi, není to o tom, že sedím a čekám, jestli někdo přijde, nebo ne,“ vysvětlil to Müller.

„Doplníme kontakt na asistenta, ať si může každý zavolat. Vstup je na čipy, majitelé domu nechtějí, aby tam coural kdokoliv,“ dodal a podotkl, že jednou nebyl přítomen kvůli zasedání krajského zastupitelstva, jehož je členem.

Podobně na tom byli někteří další krajští nebo komunální zastupitelé. Například poslanec ANO Milan Feranec byl na jednání olomouckých radních, což sdělovala omluvenka na dveřích stejně jako to, že je kvůli schůzce mimo město i jeho spolustraník Milan Brázdil, který s ním v centru Olomouce sdílí společné prostory.

Nebyli zde nicméně ani o dva týdny později, přítomný asistent obou zákonodárců však alespoň poskytl vizitky a nabídl i možnost počkat na Ferance, který byl právě na cestě. Lidé podle něj ale do kanceláře v domě u Vlastivědného muzea bez předchozí domluvy příliš nechodí.

Schůzky řeší často nejprve asistenti politiků

V kanceláři nezastihla MF DNES ani Martina Majora z ODS. První únorové pondělí se účastnil zasedání na olomoucké radnici, kde si ponechal funkci náměstka, podruhé byl na krizovém štábu města v souvislosti s děním na Ukrajině.

„Když tam nejsem, vše vyřídí asistentka. Navíc můj mobil má polovina Olomouce, mám ho veřejný, bez problémů se potkáme, kde je to nejblíž,“ reagoval politik a zmínil i příklady, s čím za ním lidé chodí.

„Hodně jich teď řešilo cenu energií, dodavatele poslední instance, jedné paní jsme dokonce vyplňovali žádost o zvýšení přídavku na bydlení. Měl jsem i několik dotazů od starostů i občanů, co mají dělat, když měli peníze ve Sberbank. Předtím to byla zase výše zemědělských dotací,“ přiblížil Major, který má kancelář v sídle krajské ODS na náměstí Republiky.

Stejný přístup, tedy kancelář v sídle strany, zvolili také dva poslanci ANO z Prostějova Ladislav Okleštěk a Jaroslav Faltýnek nebo tři zástupci lidovců Marian Jurečka, Karel Smetana a Michael Kohajda, kteří sdílí jednu olomouckou adresu na dohled od Terezské brány.

U členů ANO se redaktorka nedozvonila, ale asistent na uvedeném čísle telefonicky nabídl dojednání schůzky. Na zvonek KDU-ČSL u vchodu do olomouckého domu též nikdo nereagoval a na zavřené dveře narazila redaktorka i v patře.

O týden později přítomní lidé sdělili, že zde většinou některý z poslanců je, a při dotazu na možnost setkání například s poslancem Kohajdou předali kontakt na jeho asistenta. Ten se později při telefonickém dotazu omluvil za to, že v kanceláři předtím zrovna nikdo nebyl, a nabídl termín setkání hned v pátek či v pondělí následujícího týdne.

Podobně v testu dopadly i další kanceláře politiků z regionu. Třeba Radim Fiala z SPD její adresu nejprve na webu Poslanecké sněmovny uvedenou neměl, během února se tam ale objevila. Jeho asistent navíc na požádání zaslal provozní dobu kanceláře.

Politolog: Hlavní je, aby byli s lidmi v kontaktu

Navzdory časté nepřítomnosti poslanců mají podle politologa Pavla Šaradína regionální kanceláře smysl.

„Podporuju je jako smysluplné a velmi se za ně stavím. Politik musí mít zázemí, navíc pokud máme volby členěné do jednotlivých krajů, předpokládá se, že z každého bude nějaký zástupce. Přímo na to poukazuje i volební zákon, způsob volby. Kontakt alespoň v pondělky je důležitý,“ řekl docent katedry politologie a evropských studií olomoucké Univerzity Palackého.

Ani další funkce poslanců v krajských nebo obecních samosprávách nevidí nutně jako překážku.

„Je vcelku jedno, kde kancelář je a jestli se poslanec s člověkem potká tam nebo třeba na druhém úřadě. Předpokládám, že i jeho asistent musí mít nějaké zázemí, někde shromažďuje písemnosti a podobně, proto mi poslanecká kancelář připadá logická,“ vyzdvihuje Šaradín možnost osobního kontaktu pro ty, kteří si třeba nerozumí s elektronickou poštou.

„Poslanci jsou reprezentanty celého kraje a schůzky si mohou domlouvat i jinde. Není nezbytně nutné, aby byl v kanceláři, ale aby se stýkal s voliči,“ uzavřel politolog.