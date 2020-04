Zasloužíš kulku do hlavy vzkázal muž nakaženému otci od rodiny na Facebooku

Cílem výhrůžek byl Tomáš K., který se svojí ženou a dvěma malými dětmi žije v menší obci na Olomoucku.

„Tak poslouchej hrdino, všichni debilové, co jeli na lyže, by měli zaplatit náklady lidem za to vězení. Pokud jsi nakažený, tak ani na zahradu nemůžeš, to by jsi mógł vědět... Znovu máš všechno na háku a vycházíš na zahradu, nic jiného než bezohlednost... Ty a tobě podobní zaslouží pouze kulku do hlavy, jste debilové a to je všechno. Doufám, ze vám to karma vrátí i s úrokama,“ vzkázal mu koncem března přes facebook jistý Karel E.

Ke svému komentáři se později několikrát vrátil a přidával další vzkazy: „Samozřejmě za tu kulku by taky měl zaplatit,“ doplnil a poté vložil i fotografii snipera, který má podle do fotografie doplněného komentáře cílit na člověka bez roušky.

Radiožurnál, který o případu informoval jako první, pisatele výhrůžek konfrontoval, ten se ovšem o svých komentářích a názorech na sociální síti nechtěl bavit a položil telefon.

„Můj komentář vyjadřuje pouze můj názor“

Později dotyčný redaktorům napsal SMS zprávu: „Můj komentář vyjadřuje pouze můj názor, se kterým můžete a nemusíte souhlasit. Nikomu svůj názor nevnucuji, každý ať si udělá obrázek sám.“

Případem se nyní po jeho zveřejnění zabývají kriminalisté. „Policie se případem zabývá a věc prověřuje,“ uvedl bez dalších podrobností policejní tiskový mluvčí Libor Hejtman.

Bez odpovědi nechal dotazy ohledně trestu, který případně pisateli výhrůžek hrozí, a také ohledně toho, zda policie v Olomouckém kraji prověřuje víc podobných případů výhrůžek nakaženým lidem.

Sám Tomáš K. pak kvůli nemoci čelil nejen slovním útokům na Facebooku, ale prý mu zezačátku nadávali i někteří sousedé.

„Teď už je to lepší, ale zpočátku to bylo jiné. Tedy jak od koho, někdo mě chtěl podpořit…. Přišly i zprávy, proč větráme, že všechny nakazíme. Mezi sousedy se začalo šířit, že bychom se měli odstěhovat a tak,“ popsal muž.

Podle oslovených epidemiologů jde o nesmysl, větrání podle nich nikomu neubližuje. „Je minimální hrozba, že by se nemoc takto přenášela,“ popsal pro Radiožurnál epidemiolog Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové.