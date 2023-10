Polárník a cestovatel Jan Eskymo Welzl spojí Zábřeh s Dawson City

Obě sídla pojí osobnost legendárního polárníka a zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla, který v kanadském Dawson City žil 20 let a je tam rovněž pochovaný.

Nabídku spolupráce městu předložil dawsonský radní Patrik Pikálek pocházející z České republiky. „Přišlo mi zajímavé, kdyby se obě města propojila právě kvůli tomu, že oběma svým způsobem Welzl patří,“ vysvětlil Pikálek, který nedávno navštívil Zábřeh a setkal se tam se starostou.

Zábřežský starosta František John (KDU-ČSL) vzal nápad dawsonského radního za svůj. „Zábřeh a Dawson City jsou sice vzdálené tisíce kilometrů, ale Welzl ukázal, že vzdálenosti jsou jen číslo. Nic nebrání, aby obě města byla partnery,“ vzkázal John.

Podle něj však nepůjde o partnerství s pravidelnými kontakty a návštěvami jako v případě Handlové. „S Dawson City to bude spíš na bázi, že o sobě budeme vědět a budeme společně pečovat o Welzlův odkaz. A možná pomůžeme lidem, kteří se tam vydají, aby ho potom dál šířili,“ míní starosta.

Z krátké návštěvy radním

Jan Eskymo Welzl

(1868–1948) Dobrodruh, vynálezce, spisovatel a člověk, který vždy toužil po svobodě, se narodil v Zábřehu.

V letech 1893–1898 prošel pěšky víc než pět tisíc kilometrů Sibiří. Žil v Arktidě jako lovec, traper a obchodník, především na Novosibiřských ostrovech, Aljašce a Yukonu.

V letech 1928 a 1929 navštívil Československo. Během návštěvy diktoval své vzpomínky novinářům. Ty se staly základem dobrodružných knih Třicet let na zlatém severu, Po stopách polárních pokladů, Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě, Strýček Eskymák, Hrdinové ledového moře. Sám potom už v Dawson City napsal knihu Cesta kolem světa popisující cestu Sibiří.

Konec života strávil v Dawson City, kde se snažil sestrojit perpetuum mobile.

Patrik Pikálek přijel do Dawson City před 11 lety na krátkou návštěvu při pobytu v Americe. „Město mi svou atmosférou učarovalo,“ zdůvodnil Pikálek, který pracuje v oblasti IT, proč se stalo jeho domovem.

„Moje tehdejší přítelkyně Irena, dnes manželka a matka našich tří dětí, za mnou přijela z Čech o šest měsíců později,“ dodal Pikálek.

Dawson City a historii zlaté horečky znal z četby románů Jacka Londona a z táborových her skautského oddílu, jehož byl členem. „A díky rodičům jsem se seznámil i s postavou Jana Eskymo Welzla,“ vzpomněl.

V Dawson City záhy narazil na polárníkův odkaz. „V místním informačním centru měli o Welzlovi dokonce materiály v češtině, protože tam jezdí lidé z Čech a Moravy poměrně často. Welzl má také své místo v místním muzeu,“ doplnil Pikálek, který se stále víc zajímal o Welzlovy osudy.

„Za welzlologa bych se ale neoznačil, jen jsem si ze zájmu vyhledával a shromažďoval informace skutečných welzlologů,“ upřesnil.

Před dvěma lety se stal prezidentem yukonské pobočky Českého a Slovenského sdružení v Kanadě a zapojil se do komunální politiky, když se stal členem městské rady Dawson City.

„Napadlo mě tedy, že navázání partnerství obou měst by bylo přirozeným pokračováním zájmu o Eskymo Welzla,“ vysvětlil.

Připomněl, že v Dawson City jsou dvě procenta místních původem Češi. Stejně jako já s rodinou mnozí do České republiky jezdí a také pořád jezdí lidé z Česka do Dawson City, takže partnerství nebude pouze formalita,“ předpokládá.

Do Paříže severu bylo ještě daleko

Martin Strouhal ze Zábřehu patřící do skupiny nejznámějších welzlologů vidí Dawson City jako důležitou součást Welzlova dobrodružného života.

„Město mu muselo učarovat, protože těžko si představit, že by se dobrodruh jako on usadil na 20 let na jednom místě,“ komentoval Strouhal.

Zdůraznil, že Welzlovým největším cestovatelským počinem byla cesta přes Rusko až na Novosibiřské ostrovy.

„Ta oblast je dodnes neprobádaná. Dawson City měl při vší úctě spíš na dožití. V té době to již dávno nebyla Paříž severu, jak se městu kdysi přezdívalo, ale spíše ‚zapadákov‘, který dnes ale opět těží ze své někdejší slávy a stal se turisticky vyhledávanou destinací,“ doplnil Strouhal.

Po stopách slavného polárníka vyrazil zábřežský welzlolog několikrát. Napsal o něm i knihu nazvanou Svoboda pod bodem mrazu a zasloužil se mimo jiné i o vybudování jeho hrobu v Dawson City.