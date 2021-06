Internetovými podvody muž získal miliony, důvěru vzbuzoval cizími doklady

Případem se začali policisté z Olomouckého kraje zabývat poté, co loni v září podal trestní oznámení muž z Přerovska, kterému nepřišel slíbený mobil.

„Na inzertním portálu zareagoval na nabídku prodeje telefonu Apple iPhone XS 256GB za velice lákavou cenu deset tisíc korun. Po zaslání peněz na určený bankovní účet mu však zboží nebylo doručeno, inzerent peníze nevrátil a přestal komunikovat,“ uvedla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. Telefonní číslo uvedené u inzerátu bylo smyšlené.

Případ si převzalo oddělení kybernetické kriminality. „Byla to mravenčí práce. Vyhodnocovali jsme obrovské kvantum dat a hledali jehlu v kupce sena,“ nastínil vedoucí oddělení Radek Otáhal.

Na případu pracovali čtyři policisté ve spolupráci se slovenskými kolegy zhruba rok. Policie s podvodníkem pocházejícím ze Slovenska zatím spojuje přibližně čtyři stovky podvedených lidí, kterým způsobil škodu přes tři miliony korun.

Že nejde o podvod, dokazoval cizími doklady

Muž dodání zboží nabízené na nejvyužívanějších inzertních webech podmiňoval zasláním peněz předem na bankovní účet bitcoinových směnáren.

„Lidem tvrdil, že pro směnárnu pracuje, že obchoduje s bitcoiny. Jakmile poškozený peníze převedl, bitcoiny dále přeposílal do jiných peněženek. Vypadá to, že to byl jeho hlavní zdroj příjmů,“ přiblížil vyšetřovatel Jiří Prečan.

„Nejzajímavější je, že jako záruku, že se nejedná o podvod, byl schopen posílat doklady vydané na různé osoby – občanské i řidičské průkazy, dokonce i karty zdravotních pojišťoven,“ dodal vrchní komisař.

Doklady si muž nejspíše opatřoval také pomocí smyšlených inzerátů, ve kterých pro změnu nabízel práci v zahraničí a od zájemců vyžadoval zaslání naskenovaných průkazů.

Na Slovensku byl už šestkrát odsouzen

Jak policisté nyní informovali, podvodníka zadrželi v květnu v Břeclavi. Nyní je ve vazbě a za podvod mu hrozí až osm let vězení.

Při domovní prohlídce v Bratislavě našla policie počítače, mobilní telefony a dokumenty, které bude vyhodnocovat, takže je možné, že na další podvody se ještě přijde.

„Pachatel už tu byl jednou prověřován v roce 2013. Nebyl žádný nováček, za trestnou činnost byl na Slovensku šestkrát odsouzen,“ dodal Prečan.

Policie opětovně upozornila, že lidé nakupující na internetu by měli být obezřetní, zvláště pak na inzertních webech. Zpozornět by měli v případě podezřele nízké ceny než je běžné či třeba komunikace špatnou češtinou.

Varovné je rovněž odmítání osobního předání zboží a to i v případě, že si je kupující ochoten pro něj přijet, což je často zdůvodňováno služební cestou, pobytem v zahraničí či v nemocnici. Zároveň je prodejce i proti zaslání na dobírku. A jak dokazuje nynější případ, ochota prodávajícího prokázat důvěryhodnost zasláním dokladů neposkytuje žádnou záruku.