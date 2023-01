Ženu zlákal nákup akcií ČEZ, podvodník jí vysál účet a vzal si na ni úvěry

Starší ženu z Přerovska kontaktoval neznámý pachatel prostřednictvím sociální sítě. „Přiměl ji, aby investovala do nákupů akcií společnosti ČEZ. Poškozená v polovině ledna uhradila částku 6 500 korun na nákup akcií,“ popsala sled událostí policejní mluvčí Miluše Zajícová.

O několik dní později si to však žena rozmyslela. „Kontaktovala makléře, se kterým byla ve spojení, a požádala ho o vrácení peněz. Obchodník nebyl proti, ale poškozené sdělil, že si musí nainstalovat aplikaci AnyDesk (umožňuje vzdálený přístup do konkrétního zařízení - pozn. red.) a přihlásit se do svého internetového bankovnictví, aby jí mohly být vráceny vložené finance,“ uvedla mluvčí.

Ve chvíli, kdy to žena udělala, získal podvodník přístup k jejímu účtu. „Z konta jí odčerpal veškeré úspory a navíc jejím jménem uzavřel spotřebitelský úvěr na částku 600 tisíc a půjčku na 800 tisíc korun,“ vypočítala Zajícová.

Nabyté peníze podvodník postupně převedl na další účty. „Veškeré tyto úkony poškozená potvrdila pomocí bankovního klíče a vznikla jí škoda přes 1,6 milionu korun. Případ šetříme pro trestné činy podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,“ řekla mluvčí.

Zajícová připomněla, že policie spustila nedávno kampaň zaměřenou proti investičním podvodům nazvanou Nebuď labuť. „Jejím cílem je zvýšit všeobecné povědomí o tomto druhu trestné činnosti, varovat před rychlým nárůstem případů investičních podvodů a apelovat na zvýšenou opatrnost občanů při posuzování nabídek investování,“ připomněla mluvčí.