Lehké konstrukce dodávají i do Siemensu. Jsme sehraní, říká rodinné trio

„Brázdilovi prokazují, že jsou vyhledávaným zaměstnavatelem. Pečují všestranně o rozvoj svých lidí poskytováním vzdělávacích programů,“ shrnula profil vítězů vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

„Své poslání ‚Jsme tu pro naše děti‘ naplňují podporou mladých od nejútlejšího věku, třeba i školkou s rozšířenou výukou angličtiny. Ve svém podnikání nezapomínají na prostředí, kde působí, a snaží se naplno využívat obnovitelné zdroje energie. To vedle výrazných byznysových úspěchů dělá z Brázdilových skutečné podnikatelské osobnosti,“ vyzdvihla Kneiflová.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek je potěšen, že každoročně je možné ocenit a zviditelnit podnikatelské příběhy, za kterými stojí spousta práce, odvahy a sil.

„Vést úspěšnou firmu a vytvářet zajímavá pracovní místa si zaslouží velké uznání. Nejen proto, že to pomáhá zlepšovat život v našem regionu,“ uvedl při předání ceny vítězům Suchánek.

Firma ctí sedm základních pilířů

Loštická společnost BG7 global (původně ZLKL – pozn. red.) se zabývá vývojem a výrobou lehkých konstrukcí pro široké spektrum odvětví od automobilového průmyslu přes elektrotechniku až po vodohospodářství.

Fungování společnosti BG7 global je dle slov Ladislava Brázdila seniora založeno na systému sedmi pilířů.

Otec Ladislav Brázdil a syn stejného jména si odnesli cenu Podnikatel roku za rok 2023. Druhý syn se vyhlášení nemohl zúčastnit.

„Jsou jimi automatizace, blokace, systematizace, informace, kvalifikace, motivace a duplikace. Pilíře, jež se odrážejí v dnešním názvu firmy, zahrnují konkrétní kroky, které zajistily dramatický růst a osvědčily se i při nabírání nových talentovaných zaměstnanců,“ popsal zakladatel firmy..

Ladislav Brázdil a později i jeho synové v průběhu více jak třiceti let společnost postupně transformovali z původního družstva v prosperující a moderní podnik. Ten je dnes ve svém oboru významným konkurentem nadnárodních koncernů.

Podnikatel a synové tvoří skvěle fungující trio

Podnikatelé to vědí: málokdy se podaří fungující propojení podnikatele a jeho dětí, které mají žezlo převzít.

„Je to velká radost, když mohu říct, že mí synové se s firmou skvěle sžili. Posledních patnáct let se zapracovávali na různých pozicích až do dnešních špičkových funkcí. Dá říct, že generační výměna se podařila, protože dnes už je řízení na nich a dělají to dobře,“ pochvaluje si Brázdil.

Rodinná firma Brázdilových má v současnosti 350 zaměstnanců. V posledních letech investovala do rozvoje přes jednu miliardu korun. A jedna miliarda je také hranice, kterou už firma překročila v tržbách. Pro další rozvoj má prostory jak v Lošticích, tak nedaleké Mohelnici.

Jména letošních celostátních vítězů jednotlivých kategorií budou vyhlášena 6. března 2024 na pražském Žofíně. Celorepublikový vítěz bude tradičně vyslán na světové finále, kde bude spolu s ostatními národními vítězi z téměř šedesáti zemí světa usilovat o titul EY Světový podnikatel roku.