Na Plumlovské přehradě čeká místo vody bahno, měsíc se ji nedaří napustit

„Nejenom pro mě, ale i pro spoustu dalších podnikatelů představuje nádrž živobytí. My jsme překonali i ty čtyři roky, kdy byla vypuštěná, a také covid. Letos jsme se těšili konečně na normální sezonu, která ale nejspíš normální zase nebude,“ lituje provozovatel pláže Radek Kocourek.

„Měli jsme od Povodí Moravy příslib, že na léto v rámci možností voda bude. Bohužel je tam ale pořád jen kaluž, kam bych ani já nešla. V porovnání s minulým rokem, kdy byla voda na přehradě krásná a chodila tam relaxovat spousta lidí, je to smutné,“ přidává se nešťastná starostka Plumlova Gabriela Jančíková s tím, že lidé se chodí zchladit do nedalekého Podhradského rybníka.

Kvůli modernizaci bezpečnostního přelivu byla v přehradě v březnu voda odpuštěna na minimum. Povodí Moravy ale slíbilo, že letní sezoně nebude nic bránit.

„Harmonogram prací jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání. V průběhu léta se bude hladina pohybovat okolo úrovně 272 metrů nad mořem, kde byla v letních měsících i v uplynulých letech,“ slíbil v únoru investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Přehrada je ale nyní naplněná jen do poloviny a hladina vody se nachází více než půldruhého metru pod úrovní, kterou Bělaška sliboval. To je dostatečné alespoň pro vodní živočichy.

Přítok nyní jen lehce převyšuje povinný odtok

I přesto, že Povodí zahájilo opětovné napouštění už na konci května, a dokonce snížilo odtok, pořád se hlavně kvůli nedostatku dešťů, který panoval až do tohoto týdne, nedaří nádrž napustit. Navíc ani nynější bouřky příliš nepomohly, hladina se zvýšila jen o pár centimetrů.

„V loňském roce by s plněním v tomto období nebyl problém, ale v tom letošním můžeme pouze doufat, že se počasí umoudří,“ popisuje technicko-provozní ředitel Povodí Moravy David Fína.

„Obecně byly nejen na Plumlově letošní přítoky doposud hluboko pod dlouhodobým průměrem, někde až okolo dvaceti až třiceti procent,“ dodává mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Letošní červnový průměrný přítok do vodní nádrže nedosahuje ani 140 litrů za sekundu, loni to přitom bylo tisíc litrů. Přehrada přitom musí udržovat minimální odtok 120 litrů, jinak by došlo k ohrožení života v korytě řeky pod ní.

S kvalitou vody zatím problém není

V minulých dnech byl v nádrži hlášen dokonce úhyn ryb, ten však s nízkou hladinou vody nesouvisel.

„Nebyla snížena natolik, aby způsobila takovou škodu, jakou úhyn ryb bezpochyby je. Kvůli infekci jsme přišli o více než šest tun ryb, jednalo se o karase stříbřitého,“ popsal Pavel Müller z prostějovského pobočného spolku Moravského rybářského svazu.

„Kromě karasů tam žijí i kapři, sumci, candáti a štiky, a kdyby ryby zahynuly kvůli nedostatku vody, tak by šlo o všechny, ne jen o jeden druh,“ dodal Müller. Rybáři odvezli uhynulé ryby do kafilerie a dál situaci nebylo třeba řešit.

Plumlovská nádrž se téměř každý rok potýká s problémy s kvalitou vody kvůli přemnožení sinic, letos je ale zatím podle hygieniků vše v pořádku.

„Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci,“ nastínila ředitelka odboru obecné a komunální hygieny krajské hygienické stanice Eva Čehovská. V parných dnech se tak lidé stále mohou v přehradě bez obav zchladit.