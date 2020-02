Roky vyhlížená cyklostezka kolem Plumlovské přehrady bude hotová na podzim

Vybudování dvoukilometrové trasy, po níž například místní podnikatelé v turistickém ruchu volají už dekádu, přijde celkem na 23 milionů korun.

„O cyklostezce se mluví tak dlouho, že už bylo opravdu nutné ji postavit. Řekla bych, že už tak patnáct let, přičemž posledních osm se pracuje na přípravách. Takže nastal čas a je moc dobře, že jsme celý projekt dotáhli až sem,“ raduje se starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Základní kámen stavbaři položili na konci ledna u kempu Žralok, kde bude tři metry široká cyklostezka končit. Povede od letního kina u Mostkovic po levém břehu Plumlovské přehrady až k Podhradskému rybníku.

Její součástí bude téměř čtyři metry vysoká gabionová zeď, sedmdesát metrů dlouhá lávka nad vodou, zelený pás na obou stranách, odpočívadla, lavičky, stojany na kola nebo informační tabule.

Stavbu brzdily problémy s pozemky i podmínky Povodí Moravy

Stavba se odkládala například kvůli majetkoprávním sporům, složitá byla podle starostky také jednání s Povodím Moravy, po jehož pozemcích stezka vede. Povodí totiž potřebovalo mít zaručený přístup k vodě.

„Vše se však podařilo vyřešit, nyní jsme předali staveniště. Jsou totiž úseky, které se nutně musí udělat, když je nízká hladina přehrady, což je zhruba do konce února. Jde třeba o pilíře lávky nebo základy opěrné zdi,“ přiblížila Jančíková.

Na stavbu Plumlov získal 16 milionů korun dotací, zbytek do 23 milionů uhradí ze svého. Finanční pomoc nicméně nevyloučily ani Olomoucký kraj, Prostějov nebo Mostkovice, po jejímž katastru stezka rovněž vede.

„Kolaudace bude na podzim,“ doplnila starostka.

Využití už existující cesty neprošlo přes jejího majitele

Cyklostezku okolo vody toužebně vyhlížejí podnikatelé v turistickém ruchu. Slibují si od ní příliv nových rekreantů a sportovců.

„Přehradu to pomůže zatraktivnit, pokud se bude dát jezdit na kole nebo na inlinech. Lidé se sem nepůjdou jen vykoupat, ale mohou si i zasportovat v přírodě. To bude velký bonus. Je lepší jet k vodě a k lesu než po stezce někde po rovině. Určitě to velmi vítáme,“ uvedl provozovatel zdejšího letního kina Pavel Ošlejšek.

Cyklostezku vítá také pořadatel vyhlášených letních diskoték na přehradě a provozovatel pláže U Lázničků Miloš Láznička. Upozorňuje ale na to, že provoz cyklistů může zkomplikovat pohyb rekreantů na pláži.

„Myslím si, že nebylo šťastné vést stezku přes pláž. Lidé se budou muset rozhlížet vpravo vlevo, jestli nejede cyklista nebo bruslař, a pokud děti chodí třicetkrát za den do vody, nedovedu si to dost dobře představit. Já jsem to v minulosti připomínkoval. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi,“ poznamenal Láznička.

Po druhé straně přehrady vede v současné době asfaltová cesta, která je však ve špatném stavu. Pro cyklisty je dostačující, ale bruslaři si zde moc nezajezdí. Cesta patří soukromému majiteli a šance na její opravu jsou malé.

„Je to neřešitelné. S majitelem jednáme, prodat ani vyměnit cestu však nechce. Potřebuje ji na svážení dřeva a investovat do oprav nehodlá. Má jiné priority. Já tomu rozumím, a právě proto jsme se pustili do druhé strany,“ vysvětlila starostka Jančíková.

Plumlovskou přehradu v minulosti obléhaly tisíce turistů z tuzemska a zahraničí. Turistický ruch však umrtvily jedovaté sinice. Nádrž poté prošla rozsáhlými opravami a čištěním za stovky milionů korun. Výskyt sinic ovšem hodně záleží na počasí, srážkách a především na tom, co do přehrady přiteče.