Obří pilu tlačí šumperská radnice na sílu, vadí kritikům velké investice

Jenom za parcely potřebné k výstavbě by město inkasovalo zhruba sto milionů korun.

„Rakouská firma Holzindustrie Maresch projevila zájem o výstavbu pily v našem městě, což by pro nás mělo několik významných efektů,“ uvedl šumperský starosta Tomáš Spurný (Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK).

„Jednak to je významná částka za pozemky od jedné firmy, byla by to také záruka odbytu dřeva z městských lesů a nové pracovní příležitosti, protože pila by zaměstnala přibližně 130 lidí,“ shrnul.

„Mít ve městě dalšího silného zaměstnavatele je přínos,“ připojil se k podpoře záměru Michael Kohajda (Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK), který viděl mateřský závod firmy v Rakousku.

„Pila je na vysoké úrovni, provoz je čistý a bezpečný. Firma platí nadstandardní mzdy a majitel ujistil, že stejné budou i tady. Přínosy pro město jsou významné,“ vyzdvihl Kohajda.

Naopak někteří opoziční i koaliční zastupitelé způsob schvalování memoranda kritizují.

Překotné schvalování, zní kritika

„Nezpochybňuji, že tento projekt bude pro město užitečný. Mluvíme ale o konkrétním zájemci a nevíme, zda by nebyl pro město lepší, který vybuduje prospěšnější projekt. Je to překotné, bez hlubší diskuse,“ upozornil koaliční zastupitel Tomáš Potěšil (ODS).

Podobně vidí situaci opoziční zastupitel a bývalý starosta Zdeněk Brož (Nezávislá volba).

„Máme na stole jeden z nejzásadnějších materiálů za řadu let. K tomu je málo informací. Chybí mi stanovisko komise strategického rozvoje, projekt ani neprošel radou města. Je tlačený na sílu,“ komentoval Brož.

Další opoziční zastupitel Radovan Auer (Šumperáci) upozornil, že o pozemcích v hodnotě přibližně sto milionů se jedná bez potřebných podkladů. „Upřímně řečeno, neumím si představit takový obchod bez znaleckého posudku,“ reagoval Auer.

Jiný zájemce zatím není

Starosta Spurný však kroky vedení města obhajuje. „Memorandum je projev vůle zastupitelstva, které nepřináší žádnou předsmluvní povinnost,“ vysvětlil..

„Nicméně referendum říká, že nejsme proti, což je pro investora důležité v tom, že může zahájit přípravné práce. Co se týká ceny za pozemky, tak v této fázi stačí hrubý odhad. Nemá smysl teď platit drahý znalecký posudek,“ popsal starosta.

Navíc podle něj k projektu jsou k dispozici vyčerpávající údaje.

„Zastupitelé také mohli vidět provoz v Rakousku, s obdobným počítá majitel v Šumperku. Není víc informací než ty, které padly,“ doplnil. Zdůraznil, že rakouská společnost je jediným subjektem, který se o pozemky zajímal.

Může jít o předvolební boj, míní politolog

Politolog Univerzity Palackého Olomouc Pavel Šaradín vidí zvýšený tlak na schvalování podobných projektů nedlouho před komunálními volbami jako možnou formu předvolebního boje.

„Politici se často domnívají, že jim to pomůže v kampani a přinese hlasy. Nedá se ale vyloučit obava vedení města, že Šumperk může přijít o významnou investici. Určitě je lepší u tak zásadních věcí nespěchat, případně nevratná klíčová rozhodnutí nechat na další zastupitelstvo,“ doporučil Šaradín.

Hospodářská komora Olomouckého kraje vidí ve vybudování velkého pilařského závodu v podhůří Jeseníků značný přínos.

„Je lepší, když zde dojde alespoň ke hrubému zpracování a dřevo získá nějakou přidanou hodnotu, než když se vyváží nijak neopracovaná kulatina,“ porovnal šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

Podle něj ale naopak hrozí nebezpečí, že velká pila může zlikvidovat menší podniky v okruhu desítek kilometrů. „Nebudou schopny konkurovat cenami a majitelé lesů radši prodají dřevo dráž velké společnosti,“ upozornil Švamberk.

Pila by podle starosty Spurného měla zpracovat přibližně tisíc kubíků dřeva denně. Otázka je, zda bude mít v oblasti dostatek dřevní hmoty na zpracování.

„Obecně je možné, že by Lesy České republiky mohly pile dodávat dříví,“ připustil mluvčí státního podniku Přemysl Šrámek. Podle něj ale bude záležet na množství a kvalitě požadované suroviny.

Podobně to vidí i soukromí vlastníci lesů. „Pokud bude dřeva dost, nebude se zásobováním pily problém. V lesích ho ale ubývá a bude otázkou, zda těžba bude na takový pilařský závod za pár let stačit,“ sdělil šéf Sdružení vlastníků lesů Jiří Svoboda.