Po vrtulnících se do Přerova přesouvá i armádní prapor bezpilotních systémů

  12:56
Obnovené spojení přerovského letiště a armády se bude dále rozšiřovat. Poté co se letiště v Přerově-Bochoři nedávno stalo základnou pro vrtulníkový výcvik, se sem teď přesunou další vojáci. Jde o 533. prapor bezpilotních systémů, vojenskou policii a logistickou jednotku. Podle mluvčí města jde o reakci armády na bezpečnostní situaci.
Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro...
Poté co se letiště v Přerově-Bochoři nedávno stalo základnou pro vrtulníkový výcvik, se sem teď přesunou další vojáci. Jde o 533. prapor bezpilotních systémů, vojenskou policii a logistickou jednotku.

„Armáda České republiky svými kroky reaguje na měnící se bezpečnostní situaci v Evropě,“ informovala mluvčí Přerova Lenka Chalupová.

Ministerstvo obrany už předložilo radnici návrh memoranda, který je sjednocený pro všechna města, kde armáda plánuje svou přítomnost. Generálmajor Pavel Lipka při společném jednání s vedením města přiblížil, jaké oblasti spolupráce dokument pokrývá.

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

„Jde především o koordinaci investičních záměrů, spolupráci při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, dále o otázky bydlení, využívání veřejných prostranství a nebytových prostor města,“ uvedl primátor města Přerova Petr Vrána (ANO).

Primátor díky návratu armády do města očekává nejen oživení místní ekonomiky, ale také vznik nových pracovních příležitostí, rozvoj služeb a podnikatelského prostředí.

„Memorandum má deklaratorní charakter, to znamená, že z něj nevyplývají žádné finanční povinnosti. Cílem memoranda je nastavit otevřenou komunikaci a připravit rámec pro budoucí vzájemnou podporu mezi městem a armádou,“ upřesnila Chalupová.

OBRAZEM: U Přerova létají černí jestřábi, piloti vrtulníků nacvičují hašení požárů

Podle současných předpokladů bude v Přerově do pěti let sloužit až 600 vojáků z povolání. Po roce 2035 by se jejich počet mohl zvýšit až na 1 200.

„Jsem rád, že armáda tady má záměry, kdy by tu během několika let mohlo být až 1 200 vojáků a mohly by se zde proinvestovat stovky milionů korun. Pro Přerov je to důležitá zpráva,“ míní primátor čtyřicetitisícového města.

Na bochořském letišti u Přerova probíhá výcvik pilotů pro hašení požárů za účasti čtyř vrtulníků UH-60 Black Hawk. (březen 2026)

„Pro Přerov je to obrovská příležitost. Za poslední léta město nemělo nové pracovní příležitosti, i podnikatelské, jelikož nebylo napojené na dálnici. Od 19. prosince je to jinak a s tím souvisí i větší zájem o Přerov,“ podotkl Vrána.

Na dotazy redakce iDNES.cz, kde budou vojáci přebývat a případně zda a na čí náklady vzniknou nové ubytovací prostory, odpověděla mluvčí Chalupová: „Ve čtvrtek 19. března bude k tématu tiskový brífink.“

Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro výcvik pilotů vojenských vrtulníků ze základny v Pardubicích na letiště v Bochoři u Přerova. Na snímcích cvičný vrtulník Enstrom 480 BG, Mi-17.
Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro výcvik pilotů vojenských vrtulníků ze základny v Pardubicích na letiště v Bochoři u Přerova. Na snímcích cvičný vrtulník Enstrom 480 BG, Mi-17
Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro výcvik pilotů vojenských vrtulníků ze základny v Pardubicích na letiště v Bochoři u Přerova. Na snímcích cvičný vrtulník Enstrom 480 BG, Mi-17
Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro výcvik pilotů vojenských vrtulníků ze základny v Pardubicích na letiště v Bochoři u Přerova. Na snímcích cvičný vrtulník Enstrom 480 BG.
V novodobé historii bylo letiště od poloviny 90. let sídlem základny vrtulníkového letectva. Ta byla na konci roku 2013 zrušena a vrtulníková jednotka se přesunula do Náměšti nad Oslavou.

Od roku 2014 provozuje letiště státní podnik LOM Praha, který zde zajišťuje výcvik pilotů. Letiště v Bochoři přitom mělo kdysi namále. Uvažovalo se o jeho zrušení a vybudování velké průmyslové zóny, záměr tehdy podpořila i Sobotkova vláda, zbouraly se některé hangáry.

