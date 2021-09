Už je to tu hodně i o kamarádství, říká šéf plumlovského autokempu

„Dávám do toho vše, co můžu, i když to je kolikrát na úkor rodiny, půl roku mě totiž skoro nevidí. Mám to sice domů jen deset minut, ale přes léto v kempu opravdu bydlím,“ říká Piňos.

A vysvětluje důvody: „Zjistil jsem, že je lepší, když tady budu i spát, protože kolikrát nad ránem je nějaký rambajz, který se musí hned řešit,“ vysvětluje.

Přiznává, že za celou sezonu je vždy vyčerpaný a unavený, proto v zimě rád vyráží do termálních lázní a hlavně odpočívá, aby nabral síly na další sezonu.



Kemp sice patří městu Plumlov, ale šéf jej vede tak, jako by byl jeho vlastní. Kromě něj tam pracuje tým lidí, bez kterých by to podle jeho slov samozřejmě nefungovalo, ale i tak zastává spoustu profesí.

Objednává zboží, vymýšlí a organizuje akce, propaguje kemp, spravuje webové stránky, ubytovává hosty nebo točí pivo v kiosku.

„Sice dělám vše, co je potřeba, ale opravdu mě to baví. Tím, že se už tady za ty roky konala spousta kulturních i sportovních akcí a nespočet motosrazů, a tím, že je ve většině případů ta spolupráce dlouhodobá, tak už jsem s těmi organizátory kamarád,“ přiznává.

Je to hlavně o kamarádství

„Není to tedy už jen o obchodních záležitostech, ale hlavně o tom kamarádství. Jedna akce skončí, další začíná a já se zase už těším na další partu, kterou po roce opět uvidím,“ usmívá se správce kempu.

Akcí je podle něj dokonce tolik, že některé další už musí odmítat, protože na jejich zařazení by potřeboval, aby měl měsíc osm týdnů.

I přesto, že má kemp kapacitu 130 lůžek v chatkách, zhruba 150 stanů a 50 karavanů, Piňos chce, aby se ideálně všichni hosté vraceli. Proto vždy, když odjíždí větší skupina, stojí u výjezdu a s každým se osobně rozloučí.

„Myslím, že si toho hosté váží. Já si je sice všechny nepamatuji, ale oni mě ano a berou to tak, že jsme kamarádi. A já vím, že se mi za rok zase vrátí,“ popisuje.

Každý rok se také snaží vymyslet něco nového a kemp vylepšit. Naposledy šlo o opravu sprch a záchodů, také se dělala nová kanalizace. Nyní v kempu přibudou nové chatky.

„To je totiž takový menší nedostatek, že naše chatičky jsou zatím retro. Jakmile budou nové, všechny už s vlastním záchodem a sprchou, tak ta úroveň bude úplně někde jinde. Na to se moc těším,“ doplňuje šéf.

Kořeny kempu sahají až do konce 19. století

Že je kemp jeho vášní, potvrzuje i to, že zkoumal jeho historii. „Dostal jsem se až do roku 1890, kdy tady bývalo výletiště pro místní z Plumlova a okolí. Šlo ale jen o nějaké stánky a dřevěnou hospůdku. Jako kemp to tu fungovalo až od roku 1954,“ popisuje.

„Snažil jsem se přijít i na to, jak vzniklo jméno Žralok, ale nic jsem bohužel nevypátral, tak jsem si vymyslel vlastní historku. Když se mě tedy někdo zeptá, tak říkám, že se tady odjakživa žralo a lokalo,“ směje se Piňos.

Přiznává, že už mu za uplynulých deset let postupně ubylo sil, ale rád by v kempu ještě nějakou dobu pracoval.

„Pokud to zdraví dovolí a rodina to ještě nějaký rok bude trpět, tak bych tady rád ještě pár sezon byl,“ uzavírá správce s nadějí v hlase.