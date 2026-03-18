Budoucnost městského tržiště je v Olomouci sledované téma. Místo v jednom směru propojuje historické centrum a obchodní galerii Šantovka, v druhém městské parky, samo o sobě ale kromě pořádání trhů nyní velký potenciál nenabízí. V zimě stává opodál prodejních stolů mobilní kluziště, nyní jsou zde kolotoče. Obvykle ale bývá prostor prázdný, nevyužitá je i historická budova tržnice vlastněná soukromníkem.
Radnice proto schválila modernizaci. Některým Olomoučanům a návštěvníkům trhů se však nelíbí.
„S obavami vnímáme připravované změny vycházející ze studie Dočasná změna tržnice, která navrhuje přesun stávajících tržních stolů na okraj prostoru k frekventované komunikaci,“ uvádí petice k novému umístění stolů blíže k třídě Svobody s tramvajovým provozem.
„Nechceme prodávat čerstvé potraviny u silnice“
„Tento přesun snižuje počet plnohodnotných prodejních míst a přináší horší podmínky pro prodej čerstvých potravin, složitější obslužnost tržních míst, vyšší hluk, znečištění i zhoršení bezpečnosti návštěvníků,“ stojí v petici, kterou zatím online podepsalo dvě stě lidí a další mají možnost při sobotních trzích. Ačkoli má být úprava dočasná, upozorňují, že může jít o období deseti až 15 let.
„Máme pocit, že návrh nevychází z reálného fungování tržnice v době, kdy je plná lidí. Proto jej vnímáme jako problematický nejen z hlediska obslužnosti a zásobování, ale také z hlediska živosti tohoto prostoru, která se zde budovala mnoho let,“ argumentuje autorka petice Petra Hradilová. Předat ji hodlá zastupitelům města.
Lidem vadí, že studie ještě zvětšuje volný prostor. „Chtějí další náměstí. Ať už pro majitele budovy nebo cokoliv jiného. Trhy bokem. Přitom náměstí a ploch je nejen v centru spousta, jejich problém je, že jsou tam zaparkovaná auta. Snad se nám podaří dát důraz na komunitní rozměr trhů a snad i jejich rozšíření do více dní,“ vyjádřila se Zuzana S. v diskusi ve facebookové skupině Milujeme Olomouc.
Není to střelba od boku, hájí změny radnice
Radnice loni na jaře schválila studii, podle které vznikne podrobnější projektování.
„Projekt není střelba od boku, území prověřilo několik týmů architektů specializovaných na veřejná prostranství. S využitím jejich myšlenek jsou odborně připravené studie rekonstrukce prostorů, je dokončovaná projektová dokumentace. Hlavním motivem projektu je změnit tristní stav důležitého prostoru a zvýšit jeho využitelnost obyvateli a návštěvníky města,“ reagoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc). Se zástupkyní petentů má domluvenou schůzku.
„Tržiště v nové poloze není ani menší, ani nebezpečnější, ani hůř obsloužené, ani jinak handicapované. Může být při realizaci projektu umístěno i v současné poloze, jen na úkor logičtějšího využití dalších ploch. Nerealizovat projekt a čekat na celkovou přestavbu území dle soutěže znamená nechat prostor minimálně 15 let, ale pravděpodobně déle, chátrat,“ doplnil Pejpek.
Mezitím už začal developer pracovat na rozšíření Šantovky a město se chce pustit do zpřístupnění břehu Mlýnského potoka protékajícího poblíž tržnice. Podle náměstka by tak prostor trhů o to více zaostával.
Zmíněnou velkou urbanistickou soutěž vyhlásila Olomouc v prosinci, uzávěrka je v polovině dubna. „Předmětem soutěže je získat co nejkvalitnější návrh urbanistického řešení území tržnice a bývalého autobusového nádraží v Olomouci včetně návrhu přestupního uzlu. Urbanistické řešení doplní hradební okruh a vytvoří kvalitní systém veřejných prostranství v návaznosti na historické jádro města,“ uvádí web Kanceláře architekta města.