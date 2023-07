Nebereme, slyší stále častěji rodiče. Dětských lékařů je málo a bude hůř

„Vím o jedné až dvou desítkách případů, kdy dětské ordinace zavřely bez náhrady,“ nastínil Kadleček.

Rizikovým faktorem je podle náměstka olomouckého hejtmana pro zdravotnictví Dalibora Horáka (ODS) především věkový průměr praktických lékařů pro děti a dorost. Mnoho pediatrů totiž ordinuje navzdory důchodovému věku.

„Nejhorší situace je v hůře dostupných oblastech. V kraji tak můžeme ukázat na pohraničí a Jesenicko,“ přiblížil Kadleček.

„Přímo v Jeseníku ordinujeme čtyři pediatři, ale v menších obcích, jako jsou Mikulovice, Zlaté Hory nebo Česká Ves, po jednom, a to jsou navíc doktoři v důchodovém věku. Pokud skončí, není za ně náhrada,“ potvrdila jesenická pediatrička Lenka Procházková.

A ne všichni ze zbylých pediatrů budou mít kapacity nově příchozí pacienty přijmout. „Je málo lékařů, kteří mají volno. Pokud skutečně doktoři skončí, budeme přetíženi. Už tak někteří nemají vůbec místo,“ varovala Procházková.

Náměstek: Přetahování lékařů stav spíš zhorší

Podle jejích slov je problémem i to, že by rodiče z odlehlejších oblastí museli dojíždět až do Jeseníku. Pokud ovšem vůbec lékaře pro potomka seženou.

„Dětského lékaře máme stejného asi šest či sedm let, ale už je v důchodovém věku. Jestli skončí, nevím. Doufám, že ne. Zkusila jsem se informovat a všude mi odpověděli, že nové pacienty nepřibírají. A už vůbec ne tři,“ popsala například osmatřicetiletá matka tří dětí z obce se zhruba osmi stovkami obyvatel z Jesenicka, jež si nepřála být jmenována.

„Někde je situace kritická. Zejména na západě republiky, ve Středočeském kraji a části Moravy. Zde se rodičům nedaří najít lékaře, někteří z nich musejí dojíždět i přes padesát kilometrů,“ shrnula předsedkyně SPLDD Ilona Hülleová.

Obce bývalých Sudet se nedávno potýkaly také s nedostatkem učitelů, což se snažily řešit poskytnutím služebních bytů. Jinde zase nabízí odměny zubním lékařům, zkouší to například Přerov. Podobné vyústění se tak nabízí i v problému s dětskými doktory. Podle náměstka hejtmana Horáka to ale není rozumná cesta.

„Je pravda, že některá města a obce připravují pro lékaře materiální pobídky. Podle mých informací to však nemá zásadní efekt, ale jedná se v podstatě o kanibalizaci. Bohatší regiony v případě úspěchu ubírají zdravotníky chudším oblastem, kde se tak špatná situace ještě prohloubí,“ kritizoval.

„Domnívám se, že současný celorepublikový nedostatek pediatrů nevyřeší žádná městská nebo obecní koncepce. Pokud bude mít každý z krajů vlastní politiku, současný stav se ještě zhorší,“ předpověděl.

Starý obor zrušili, nový zatím budí debaty

Celorepublikově schází podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky tři sta ordinací. Mezi lety 2004 a 2019 ubylo přes třináct procent pediatrických ordinací, dětí ale přibylo v řádu desetitisíců. Horák spatřuje kořeny problémů už v roce 2017.

„Tehdy nastala změna ve vzdělávání dětských lékařů. Do té doby existovaly dva obory pro vzdělávání budoucích pediatrů,“ připomněl.

Obory odlišovaly nemocniční pediatry a právě problémové praktické lékaře pro děti.

„Jenže pak je nahradil jediný obor. Po jeho vystudování navíc musejí absolventi podstoupit speciální atestaci v oboru pediatrie, což trvá čtyři a půl roku. Takže od zmíněného roku ještě žádný z mladých lékařů nezískal v oboru pediatrie požadované vzdělání,“ spočítal náměstek.

Vhodné by podle něj bylo, aby se situací zabývalo ministerstvo zdravotnictví. „Mělo by připravit systémové řešení,“ nabádá.

Ministr Válek slibuje problém řešit

Ilona Hülleová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost uvedla, že je pro zavedení nového, tříletého oboru. „Velkou část by navíc studenti absolvovali jako praxi přímo v ordinaci nějakého pediatra,“ nastínila.

Proti je ovšem další pediatrická asociace – Česká pediatrická společnost. „Tato změna by byla kontraproduktivní. Byrokraticky náročná a zbytečná, neboť v dohledné době nepřinese žádné nové pediatry,“ míní její šéf Jiří Bronský.

Ministerstvo se zatím pro konkrétní řešení nerozhodlo. „V případě, že se orgány neshodnou, jsem připraven do debaty zasáhnout. Není to o tom, zda jsem pro ten či onen návrh. Jsem pro to, aby se situace vyřešila,“ sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).