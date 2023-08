Lidé vyřizují pasy mimo Olomouc, chtějí se vyhnout několikahodinovým frontám

Vyřízení pasu Co je potřeba: doklad totožnosti, starý pas (pokud ho žadatel vlastní), správní poplatek Kde vyřídit pas: radnice velkých a větších měst, obce s rozšířenou působností, ministerstvo vnitra (rychlopas) Jak dlouho trvá vyřízení pasu? Standardně do 30 dnů, lze žádat o vydání pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin (v pracovních dnech) či do 5 pracovních dnů. Cena pasu 600 Kč (do 30 dnů), 3 000 Kč (do 5 dnů), 6 000 Kč (do 24 hodin)