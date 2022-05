Řidiči si v centru Olomouce výrazně připlatí za parkování

Investovat chce město i do automatizace, která by hlídala například jízdy na červenou.

Dosavadní třicetikorunová zóna krátkodobého parkování v centru a okolních ulicích je teď rozdělená na dvě označené A a B. „Áčko“ pokrývající pěší zónu se zhruba dvěma sty místy zdražilo na stovku, v další zóně si lidé připlatí deset korun.

O hodinu se prodloužila i doba, od kdy se musí platit. Nyní začíná už v osm ráno. Šestá večerní jako poslední hodina i bezplatné parkování o víkendech zůstaly.

Vše bude od podzimu hlídat kamerový vůz, naplánovaná je i výměna parkovacích automatů za moderní přístroje. Město si potřebuje na novince vyzkoušet nastavení moderních technologií a informačních systémů.

„Nelze na softwarech, které tu máme deset patnáct let, provozovat tak robustní politiku, registrace kontroly nebo vymáhání pokut. Dnes jsme to dělali v podstatě ručně skrz záznam strážníka,“ reaguje primátor Miroslav Žbánek na výtky, že změna měla být spuštěná naráz pro celou Olomouc.

Zdražování jde proti lidem

„Princip zdražení parkovného je proti obyvatelům města, kteří doplatí na přeplněnost neplaceného parkování návštěvníky centra,“ vadí například podnikateli Honzovi, který vlastní byt v Bořivojově ulici, tedy těsně za hranicí placené zóny.

Hledat volné místo k zaparkování přes čtvrt hodiny podle něj není nic výjimečného.

Druhý názorový tábor je spíš proti regulaci. „Omezování a zdražování není ideální. Člověk, který se bude snažit dostat do centra autem, buďto nezaplatí, anebo bude nervózní, že nemá kde zaparkovat levněji. Za volantem je pak nepozorný, zbrklý a to je v dopravě problém,“ řekl krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

Až Olomouc v příštích měsících zavede další zóny C pro širší město, D pro sídliště a K pro Svatý Kopeček, přibudou v systému desítky tisíc aut a s nimi spojené přestupky. Na to by stávající agenda nestačila.

„Chystáme velkou zakázku na aktualizaci spisové služby, softwarů pro sledování, evidenci přestupkového oddělení, datových schránek a úložišť,“ přiblížil primátor.

Magistrát chce zvýšit bezpečnost dopravy

Když už se město do revoluce v pravidlech parkování pustilo, chce zvýšit i komfort a bezpečnost dopravy. Připravuje třeba úsekové a okamžité měření rychlosti na kritických místech, kontrolu vjezdu do pěší zóny a systémy by měly umožnit i monitoring průjezdu na červenou.

Konečně by také mělo být možné zpracovávat pokuty z vysokorychlostního vážení na dálnici, které na D35 instalovalo Ředitelství silnic a dálnic. Pokud vše dobře půjde, hotovo by mohlo být za dva roky.

Podle odhadů radnice nemá asi pětina obyvatel v Olomouci trvalé bydliště. Stát je tak nezahrnuje do rozpočtového určení daní, kterým město financuje.

„Bavíme se až o stovkách milionů korun, o které přicházíme. Vedlo nás to k hledání regulačního nástroje, jenž nám umožní získat peníze i z těchto lidí, abychom mohli rozvíjet a budovat infrastrukturu,“ dodal Žbánek a zmínil například vysokoškolské studenty dojíždějící za studiem autem.

„Automobily tu pak týden stojí, na sídlištích je to obrovský problém. Další je, že se z některých ulic stávají odstavná parkoviště soukromých firem rozvážejících jídlo. Cesta kompletní parkovací politiky je správná. I když se lidem nelíbí, že za něco mají platit. Protože v podstatě se problémy nedají jinak řešit. Regulace je ověřený model,“ řekl Žbánek.

Dokumenty na webu Spokojená Olomouc uvádějí, že návštěvník (člověk bez trvalého pobytu nebo vlastnící nemovitost) bude mít možnost pořídit si nepřenosnou parkovací kartu do zóny C za 12 tisíc korun na rok. Při nákupu druhé a další karty se v návrhu cena zvedá na 18 tisíc korun.