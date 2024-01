Ohlášená parkovací revoluce v Olomouci se nekoná, systém nezvládá nápor dat

„V Olomouci dojde k menší revoluci v parkování. Ale nebojte se, budou to změny jen a jen k lepšímu. Stávající zóny A a B doplní další dvě: C a D, “ zaznělo v kampani.

První zpoplatněné oblasti mezi centrem a vlakovým nádražím ve zmíněné zóně C měly podle tehdejší vize přijít na řadu letos na jaře.

Rozšíření nejdřív v roce 2025

V září si radnice zadala posudek u České parkovací asociace za zhruba 60 tisíc korun. Jeho výsledek vedl k výraznému přehodnocení termínů. Oblasti placeného parkování tak Olomouc rozšíří nejdříve v roce 2025.

„Asociace vznesla výhrady k provedení informačních systémů i k tarifní politice či vymezení zón,“ vysvětlil náměstek primátora pro strategie a rozvoj města Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti). Navrhl raději přípravy pozastavit a výtky prověřit.

Jen letos měly systémy magistrátu začít zpracovávat údaje o vozidlech z oblastí s téměř 50 tisíci obyvateli. Jde o kontroly kamerovým vozem v terénu, vybírání pokut nebo vyřizování elektronických parkovacích karet.

Asociace uvedla, že základní myšlenka záměru je v souladu s obecnými trendy řešení parkovací politiky v českých městech. Má však nedostatky, které chce nyní radnice ještě prověřit.

Infosystém čeká revize

Podklady k parkovací politice začaly vznikat už před třemi lety. „Řešíme problémy, které jsme zdědili a které nesnesou dalšího odkladu, neboť automatizované informační systémy nejsou připravené ke spuštění,“ uvedlo na sociální síti hnutí ProOlomouc.

„Revizí musí projít i proces pořizování informačního systému. Je například těžko pochopitelné, že do zadávání nebyli zapojeni odborníci magistrátního IT či že může existovat smlouva bez sankcí,“ doplnilo hnutí ProOlomouc.

Radnice kvůli připomínkám obyvatel i odborníků avizovala možný odklad už v lednu, jak informovala MF DNES.

„Dostali jsme nezávislé posouzení toho, co jsme v posledních měsících jako rada města vnímali. Systém se nepodařilo ve složité technologické architektuře připravit tak, aby byl funkční,“ komentoval výstupy z analýzy primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Musíme jej důkladně revidovat, abychom se vyvarovali chyb. Dokud nebude technicky vyladěný a neuvidíme výsledky zátěžových testů, nebudeme takovými nedodělky komplikovat život Olomoučanům ani dojíždějícím,“ přiznal. primátor.

První „céčkové“ zóny měly přibýt mezi vlakovým nádražím a centrem. „Najít volné parkovací místo je otázkou štěstí. Kvůli četným jednosměrkám se motáte v kruhu ve snaze najít volné parkování,“ popsal situaci v oblasti za komisi městské části Nové Hodolany Stanislav Binder.

Očekávání a zároveň obavy

Ceny parkování V zónách A a B platí rezidenti na rok za 1. auto 2 000 Kč, od druhého je cena 16 000 Kč. Abonenti, i podnikatelé, zaplatí 12 000 Kč za 1. a 18 000 Kč za 2. auto. Zóna C počítá s 600 Kč za rok pro rezidenta (12 000 Kč za 2. auto), abonent zaplatí 12 a 18 tisíc Kč. Karta návštěvníka bude za 12 000 Kč.

V zóně D na sídlištích by lidé měli platit 100 Kč za rok (druhé auto 10 000 Kč). Pro abonenty budou první i další auta za 12 000 Kč.

Změny vyhlížejí i západní čtvrti města. „Situace u nás je tristní. Parkují nám tu přespolní a trochu by se to mělo snad zlepšit hlavně přes den. Večer parkují hlavně místní a i tak je ploch nedostatek,“ řekl za komisi Olomouc-západ Milan Hebelka.

„Lidé na to sice čekají, na druhé straně se obávají praxe samotné, protože zavedení parkovací politiky nutně neznamená, že budou mít kde zaparkovat. Řešení je nezbytné, ale chtělo by to vychytat spoustu věcí, jako je parkování v jiné zóně a podobně,“ doplnil.

Opozice z řad SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) označila rozhodnutí odložit nová pravidla za parkovací apríl. K úpravám parkování se od počátku staví kriticky, ačkoli nutnost změny uznává. Ostatně strategie začaly vznikat už za jejího působení na radnici.

„Kampaň stála bezmála tři čtvrtě milionu a rada ji zaplatila z fondu mobility. Tedy z peněz, které se v Olomouci vyberou na parkovném a za pokuty a které se stejná rada ve svém programovém prohlášení zavázala využít ‚na rozšíření a zkvalitnění parkování,“ kritizovalo uskupení na sociální síti.

„Jak se zdá, veselé plakáty a skotačivé klipy nepřesvědčily ani samotné zadavatele. Avizovaný dubnový start první etapy, symbolicky naplánovaný na apríla, vzal za své,“ poukázala opozice.

Odklad je dobré rozhodnutí

Odložit spuštění nicméně vnímá jako dobré rozhodnutí. „Na věcné problémy celého projektu, ať už se jedná o neprostupnost mezi zónami, chybějící P+R parkoviště, drastické zpoplatnění druhého auta v rodině nebo nesmyslné platby za motorky, upozorňujeme dlouhodobě,“ zdůraznila opozice.

„Úpravy záměru tak, aby celý systém odpovídal potřebám občanů a nebyl jen tupým nástrojem na kasírování dalších peněz, jsme navrhovali už v našem volebním programu,“ reagovali členové SPOLU. Návrh na úpravy cen nyní na radnici neleží, může se ovšem změnit přidělování zón majitelům vozidel.

„Navrhuji, aby se se systémem zacházelo trochu jinak. Tedy aby si člověk, který parkuje v jedné zóně, mohl přiřadit ještě jednu sousedící zónu stejné nebo nižší kategorie. Lidé bydlící u hranic zón by jinak mohli být výrazně handicapováni,“ přiblížil Pejpek.

Ještě než přijdou nové zóny, má do jara začít platit zákaz nočního stání dodávek na sídlištích Povel a Nové Sady.

Kompenzací má být do konce roku možnost nechávat je v areálu Moravského divadla Olomouc v Zikově ulici. Stejný zákaz platí od roku 2021 pro dodávky s hmotností vyšší než 2,1 tuny na Tabulovém vrchu.

Zatím prošly jen drobné úpravy

Drobné úpravy podnikla radnice od ledna na Svatém Kopečku. V Radíkovské ulici tam nově návštěvníci platí 40 korun jen v sezoně od března do října, přičemž maximálně 100 korun denně.

Také ve Dvorského ulici na příjezdu do městské části se nyní vybírá 40 korun pouze sezonně a od listopadu do února je cena 20 korun za hodinu.