Parkovné v Olomouci zdraží, nově se začne platit také na sídlištích

„Města často zvýhodňují lidi s trvalým pobytem“ Způsob řešení problematiky parkování by měl vycházet především z tvrdých dat, nikoliv pocitů, říká v rozhovoru předseda České parkovací asociace Petr Horský.

Lze říct, jaká parkovací strategie je nejvhodnější? Nejúčinnější?

Nikdy se nemůžeme dívat pouze na problematiku parkování. Vždy musíme tento fenomén řešit v kontextu mnoha jiných. V posledních deseti letech se parkovací politiky silně soustředily na preferenci svých obyvatel. A tak se parkovací zóny rozšiřují z center měst na jejich okraje do sídlištních aglomerací. Tady směřují zejména na skupinu obyvatel, kteří zde nejsou trvale hlášení k pobytu. Na co města při nových konceptech parkování zapomínají?

Nejčastější chybou je tzv. pocitové řešení. Postup, kdy města vychází z pocitů a dojmů, případně doplněných o výběr nejčtenějších hitů ze sociálních médií. Správný postup by měl být založený na kvalitní dopravní a prostorové analýze. Na tvrdých faktech a datech. Mnoho parkovacích politik je orientováno na voliče a je v nich velice zvýhodněná skupina parkujících s trvalým pobytem v daném městě. Olomouc chystá novou parkovací politiku, kdy chce rozšířit placené stání i na sídliště, druhé auto v rodině by podle návrhu mělo ročně za stání platit přes 10 tisíc korun. Je tohle podle vás správná cesta?

Ono je to poměrně lákavé, protože většina rodin má právě standardně jedno auto. O to více jsou vidět jednotlivci s více vozidly v rodině, služební vozy či dodávky. A tyto případy jsou častým cílem parkovacích politik. Je takto vytvářen tlak na občany, aby se přihlásili k trvalému pobytu v daném městě, což městům zvyšuje rozpočtové příjmy. Současně se těmito opatřeními omezují počty parkujících dodávek a případně i dalších vozů v rodinách. Vhodné je vždy mít připravenou odpověď na otázku: A kde mám teď parkovat? Pokud město najde na okrajích sídlišť plochy a vytvoří zde „záchytná“ parkoviště, pak si ušetří spoustu problémů, zejména mediálních. Současně město může říct: Víme, že existují nevyužívaná parkoviště. Proto je nutná kvalitní dopravní a prostorová analýza.