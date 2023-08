Monstrum, říkají o parkovacím domě místní. Město na nátlak projekt stoplo

Velkorysá revitalizace vnitrobloku sídliště Kosmonautů v Mohelnici, kde jsou tři stovky bytů, zřejmě zůstane pouze na papíře. Vedení města totiž po protestech opozice a místních projekt stáhlo. Zatím není jasné, kdy k revitalizaci sídliště dojde a co se se zanedbaným prostorem stane.

„Nemohli jsme v přípravě pokračovat, protože odpor byl příliš velký. Je to škoda, protože vnitroblok se mohl dostat do stavu odpovídajícímu 21. století,“ sdělil starosta Mohelnice Pavel Kuba (Mohelnická demokracie).

Proč se tolik lidí staví proti, Kuba nechápe. „Projekt řeší nedostatek parkovacích ploch krytým patrovým parkovištěm, které mělo být celé zazeleněné. Počítal s moderním dětským hřištěm, odpočinkovými místy pro relaxaci,“ popsal.

Podle něho je prostor nyní ve stavu, kdy si děti hrají mezi auty, lidé parkují i na místech, kde nemají, přičemž projekt by tyto nešvary odstranil.

„V současnosti je zde přes třicet parkovacích míst, v parkovacím objektu by jich vznikla necelá stovka. V této lokalitě města chybí 300 až 400 parkovacích míst a tohle byl jeden z projektů, který měl alespoň část parkovacího deficitu odmazat,“ řekl Kuba.

Majitel Projekčního studia L&Ko Jaromír Lavička, který studii zpracoval, vidí v místě velký potenciál.

„Přestože jsme navrhli parkovací objekt s jedním patrem pod zemí a dvěma nadzemními patry, podařilo by se v maximální míře zachovat stávající zeleň a tu doplnit. Dnes nejsou ani jiné možnosti, jak zajistit na sídlištích dost míst pro parkování, než parkovat na patra,“ sdělil.

„Počítali jsme s větší mocností zeminy, aby tam mohly růst i vyšší a odolnější trávy a nehrozilo jim usychání. Teď jsou po sídlišti chaotické asfaltové plochy na parkování, které se přehřívají. Nehledě na to, že se parkuje všude tam, kde je místo,“ popsal Lavička.

Opozice vytiskla protestní letáky

Jana Šimková žijící na náměstí Kosmonautů považuje celý projekt za scestný. „Uprostřed vnitrobloku postavit patrové parkoviště je podle mě velký nesmysl,“ řekla Šimková.

Myslí si, že by kvůli parkovacímu objektu padlo mnoho stromů a ze spodních pater by se obyvatelé dívali na parkovací dům.

„Bydlím v prvním patře a neumím si představit, že budeme mít před oknem takové monstrum,“ argumentuje žena.

Místní mají podporu v opozici, která proti projektu spustila frontální tažení včetně letáků. „Nedá se to nazvat jinak než likvidace veřejného prostoru. Je to úplně mimo realitu,“ kritizoval opoziční zastupitel Tadeáš Bača (Za naši Mohelnici a přidružené obce).

Opozice tvrdí, že by se zmenšila veřejná zeleň, prostor pro odpočinek nebo hřiště, které by se podle ní mělo ocitnout na nevhodném místě blízko silnice.

Starosta Pavel Kuba ale bere předložené argumenty jako smyšlené. „Parkování ve vnitrobloku je jeden velký zmatek, navíc kdyby se tam vybíraly pokuty, musí stát desítky aut někde jinde. Projekt by hodně pomohl s parkováním v této lokalitě,“ tvrdí.

Označení „pohled na betonové monstrum“ také nebere. „Celý parkovací objekt by byl obklopen zelení, takže to není argument. Nemyslím si, že by toto kryté parkoviště mělo byty v nižších patrech nějak znehodnocovat,“ míní Kuba a jako liché vidí i námitky proti jinému hřišti a jinak koncipovaným místům pro odpočinek na lavičkách.

„Nové hřiště je navržené směrem k Mírovce, navíc je dobře viditelné i z bytových domů, takže rodiče mohou mít děti pod kontrolou,“ vysvětluje.

Podle Kuby je projekt velkou šancí, jak sídliště zmodernizovat a zrevitalizovat podle nových trendů. „Proti lidem ale rozhodně nepůjdeme, byť jejich argumenty jsou liché,“ poznamenal.